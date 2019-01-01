亨利必将成为顶级主帅 小法直言转会本就为了重聚

两位前枪手队友本来可以在法甲重新并肩作战，但亨利短暂的摩纳哥主帅生涯让这一切成为了幻想。

法布雷加斯透露，前摩纳哥主帅亨利的确是他选择加盟的重要原因，但仅仅在他来到摩纳哥的两周后，他的枪手队友就遭到了俱乐部的解雇。

本月早些时候，在切尔西难以获得常规比赛时间的法布雷加斯，与摩纳哥签下了一份为期三年半的合约。

他与上周四下课的前摩纳哥主帅亨利曾经在海布里做过队友。不过，他仅仅在老队友麾下效力了三场比赛，球队就做出了换帅的决定。

西班牙中场最近透露了亨利在这次转会中起到的关键作用，他说道：“我不想撒谎，我选择摩纳哥的一个重要原因就是亨利对我发出了邀请。他需要我，每一场比赛，每一分钟。”

摩纳哥给了亨利第一次成为主教练的机会，此前法国人只是在比利时国家队担任助理教练一职。但他上任后20场各项赛事中，仅仅获得了5场胜利，甚至没能将球队从降级区拯救出来。

他的最后一场法甲比赛以主场1-5负于斯特拉斯堡而告终，三天后，他又在法国杯的比赛中1-3不敌法乙球队梅斯。

但尽管如此，法布雷加斯仍然相信亨利具备成为一位顶级主帅的资质。

小法继续说道：“我们都为他感到悲伤，因为我确信他可以成为一位顶级主帅，我对此深信不疑。”

“但足球世界经不起等待，或许他来的不是时候，或许他还没有足够的时间去实现自己的计划和他想要的一切，这就是生活。”

亨利下课后，雅尔迪姆重新接过了去年10月亨利从他手中拿走的教鞭。不过这一次回归，也没能给摩纳哥注入新的活力。上周六，他们0-2客场不敌第戎。