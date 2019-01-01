亨利：如果没有奥巴梅杨 阿森纳会排在哪

这位阿森纳历史最佳射手期待看到永贝里为改变俱乐部的命运所做的贡献。

阿森纳传奇蒂埃里·亨利承认，如果没有奥巴梅杨，阿森纳将会更加难堪，他希望枪手能有所进步，因为弗雷迪·永贝里希望在球队中留下自己的印记。

亨利承认，在永贝里执教球队的第一场比赛之前，他只进行了一两次训练，这让永贝里很难对球队作出太大的改变，而奥巴梅杨的挺身而出挽救了枪手。

加蓬前锋在卡罗路攻入两球，挽回了一分，使他本赛季的进球数达到12个。

这位30岁的前锋是枪手的当家球星，但是并没有太多的人跟他的档次匹配，亨利承认这已经成为一个主要的担忧。

阿森纳的历史最佳射手告诉亚马逊Prime体育可以从永贝里的任期内期待什么：“就我们目前所看到的而言，我认为很难有改变，我想他（在对阵诺维奇之前）有一节训练课，或者是两节。”

“几乎不可能改变任何事情。我们看到的和我之前看到的一样。奥巴梅杨进了两个球，我们躲过一劫——当我说‘我们’的时候，你知道为什么。”

“但这就是我所看到的，如果没有奥巴梅杨的进球，我不知道我们现在会在哪里。所以看看我们将如何与布莱顿比赛很有趣，看看弗雷迪在干什么也很有趣。因为那场（对诺维奇的）比赛很难看出到底发生了什么。”

阿森纳在英超积分榜上排名第十，与第四名的切尔西之间的差距已经扩大了10分。