亨利：如果没有奥巴梅杨 阿森纳会排在哪
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阿森纳传奇蒂埃里·亨利承认，如果没有奥巴梅杨，阿森纳将会更加难堪，他希望枪手能有所进步，因为弗雷迪·永贝里希望在球队中留下自己的印记。
亨利承认，在永贝里执教球队的第一场比赛之前，他只进行了一两次训练，这让永贝里很难对球队作出太大的改变，而奥巴梅杨的挺身而出挽救了枪手。
加蓬前锋在卡罗路攻入两球，挽回了一分，使他本赛季的进球数达到12个。
这位30岁的前锋是枪手的当家球星，但是并没有太多的人跟他的档次匹配，亨利承认这已经成为一个主要的担忧。
阿森纳的历史最佳射手告诉亚马逊Prime体育可以从永贝里的任期内期待什么：“就我们目前所看到的而言，我认为很难有改变，我想他（在对阵诺维奇之前）有一节训练课，或者是两节。”
“几乎不可能改变任何事情。我们看到的和我之前看到的一样。奥巴梅杨进了两个球，我们躲过一劫——当我说‘我们’的时候，你知道为什么。”
“但这就是我所看到的，如果没有奥巴梅杨的进球，我不知道我们现在会在哪里。所以看看我们将如何与布莱顿比赛很有趣，看看弗雷迪在干什么也很有趣。因为那场（对诺维奇的）比赛很难看出到底发生了什么。”
阿森纳在英超积分榜上排名第十，与第四名的切尔西之间的差距已经扩大了10分。