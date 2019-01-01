亨利呼吁枪手球迷给予佩佩时间：忘了他的身价

枪手的进球纪录保持者说，这名前锋的挣扎反映了俱乐部在球场上的挣扎。

亨利告诉阿森纳的支持者们“忘记”尼古拉斯·佩佩的身价，而去支持这位前锋。

这名科特迪瓦国脚上个赛季为里尔打进22球，从而成为欧洲最受欢迎的天才球员之一，但是在今夏以7200万英镑(9300万美元)的转会费来到酋长球场后，他在这里的起步缓慢。

反而还也引起了一些批评，尤其是在看到年轻的萨卡在一线队的表现。

与此同时，亨利认为必须给球员一段时间的宽限期来证明自己。

“人们需要忘记价格标签，”他告诉雅虎体育。“他自己并没有要求用那么多钱来买下他。”

“进入一个球队，适应一种新的打法并不容易。英超联赛，正如我们所知，与法国联赛不同——顺便说一下，与其他任何联赛都不同——所以他需要适应。我们需要给他时间。”

“当你以那样的身价到达球队时，你总是会成为谈论的对象，人们总是会把目标对准你。”

“他需要确保自己不听这些讨论，然后去到场上表现。”

与此同时，阿森纳的进球纪录保持者很清楚，作为一名球员，生活是多么的变化无常。

“这很有趣，因为当我们在客场输给利物浦的时候，每个人都对他的良好表现感到愤怒，即使我们输了比赛。”他说。

“我知道人们会告诉我他仍然没有在运动战中进球，但是那天他在欧罗巴联赛出场后拯救了球队，他在(对阿斯顿维拉的)比赛中罚进了一个点球，所以希望他能找到一个节奏为球队好好表现。”

事实上，亨利把这位24岁球员的糟糕开局归咎于球队的糟糕表现。

“人们喜欢强调球员，但如果球队踢得更好，也许他会踢得更好。”他说。

“现在，这不是佩佩的事，这是阿森纳的事。希望他和他的球队能变得更好，这样我们才能再次进入前四。”