亨利：利物浦夺冠只是时间问题 他们可以赛季不败

阿森纳曾完成赛季不败夺冠的壮举，那支球队中的一员认为红军有能力做到这一点。

蒂埃里·亨利表示，英超领头羊利物浦本赛季有望夺冠，并保持不败。

尤尔根·克洛普的球队在节礼日以4-0的比分击败排名第二的莱斯特城，在积分榜上以13分的优势领先。

利物浦在英超取得9连胜，并将他们的不败战绩扩大到35场。

利物浦在本赛季前半段的18场比赛中赢了17场，球迷和专家们一致认为冠军将会在5月来到安菲尔德，这是30年来的第一次。

亨利相信克洛普的球队也有能力复制阿森纳2003-2004年不败的战绩，在对阵莱斯特城之前，他对亚马逊Prime说：“对我来说今晚是一个声明。如果他们来到这里并赢得比赛，并且赢得漂亮，那将是一个时间问题，而不是如果，他们将赢得它（英超联赛）。”

“我认为他们会赢。我要更进一步，不是因为我们已经在阿森纳做到了，而是因为他们能否保持不败对我来说很重要。我认为这支球队可以保持不败，我认为他们将赢得联赛冠军，问题是谁将首先击败他们。”

“这不是一个大的声明，因为他们今年优于所有人，他们今晚可以发表声明。凭借他们目前的赛程，能够来到这里创造差距，这几乎可以结束。”

卫冕冠军曼城如果能在周五晚上击败狼队，他们就能回到第二的位置，缩小与利物浦之间的差距到11分。