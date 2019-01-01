亨利专访：我喜欢拉卡泽特 但法国竞争很激烈

阿森纳传奇赢得过1998年的世界杯和2000年的欧洲杯，他对拉卡泽特和中场贡多齐都有发言权。

蒂埃里·亨利称赞了亚历山大·拉卡泽特的进球能力，拉卡泽特在为阿森纳出场的97场比赛中打进38球，但他目前被排除在法国国家队大名单外。

拉卡泽特已经为法国队出场16次，但自从在2017年11月对阵德国的友谊赛中打进两球后，就再也没有出现在国家队比赛中。赢得世界杯的主教练迪迪埃·德尚更倾向于寻找其他的中锋人选，尽管位置争夺十分激烈，吉鲁仍然拥有9号球衣。

“迪迪埃知道他在做什么。”亨利告诉够力足球：“迪迪埃是国家队的主帅，所以我不知道为什么他（拉卡泽特）没有被召唤。我所能告诉你的就是我所看到的，就像我最近为里昂和阿森纳所做的一样。他是一名射手，但是法国的锋线有着激烈的竞争。吉鲁做得非常好，格里兹曼也可以在那里踢球。普莱亚在门兴格拉德巴赫也做得很好。本·耶德尔在摩纳哥表现很好，他在塞维利亚的时候也是如此。这是我很难谈论的事情，因为你必须尊重教练的决定。我一直很喜欢拉卡泽特当9号，但最重要的是迪迪埃要喜欢他。”

与此同时，拉卡泽特的阿森纳队友马特奥·贡多齐在9月份首次获得成年国家队的征召，在顶替受伤的马图伊迪入选后，他又得到了一次代表国家队出战的机会。

法国队在中场有大量的天才球员，尤其是当保罗·博格巴和恩戈洛·坎特一起从伤病中恢复的时候。

“我在U21欧洲杯上也看到了他（贡多齐），他踢了很多场比赛。”亨利这样评价这位20岁的球员：“他在阿森纳表现得很好。他到底会不会去欧洲杯？我不知道。中场的竞争非常激烈。但是这对他来说是一个很好的经历，他可以随队去踢一些比赛。这就是德尚将要面对的问题。但平心而论，这些都是幸福的烦恼。”

作为球员，亨利和德尚一起赢得了世界杯，他说他的前队友是“天生的赢家”，并称赞他是年轻球员的财富，特别是在法国队内上。

“他做到了一切。”亨利说：“第一个夺得欧冠的法国队长，在马赛。法国第一个举起世界杯的队长。第二个举起欧洲杯的队长，因为普拉蒂尼在84年举起过欧洲杯。他是一名出色的球员，一名出色的队长，所以他知道如何赢得决赛。不幸的是，我们在2016年输了，但我们在2018年赢了。无论他走到哪里（都能赢），他率领摩纳哥打进了欧冠决赛，马赛上一场夺得联赛冠军还是他带队。这家伙天生就是要赢的。

“他现在对年轻人来说是一笔惊人的财富。他参加过很多决赛，在普拉蒂尼、蒂加纳、吉雷瑟这代人之后，他就在法国队开启胜利的阵中。所以，他知道这是怎么回事。”