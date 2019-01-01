亨利上任仅三月恐走人 摩纳哥或迎雅尔丁回归

摩纳哥俱乐部打算解雇仅仅上任三个月的亨利，并且有意请回被解雇的前任主帅雅尔丁。

北京时间1月24日，英格兰《每日镜报》独家消息，阿森纳传奇亨利在接任摩纳哥主帅一职后，执教工作毫无起色，摩纳哥无论是在法甲赛场还是在杯赛中的战绩仍然一塌糊涂，摩纳哥打算解雇这位曾被寄予厚望的主帅。

据悉，亨利会在接下来的48小时内被告知离队，并且摩纳哥俱乐部还将有惊人之举，他们打算迎回前任主帅雅尔丁。

雅尔丁在去年10月份被摩纳哥解雇，随后亨利走马上任。但是在这位枪手传奇上任以来，他执教的12场法甲联赛中仅仅赢下两场，而且在主场一场未胜。

摩纳哥上一次取胜还要追溯到一个多月前的12月4日，他们当时2比0战胜了亚眠。

摩纳哥目前在法甲积分榜上仅比垫底球队高出1分，位居倒数第二名。球队在本赛季开始以来陷入了恶性循环，亨利的到来并没有使得这些问题迎刃而解，反而为自己的主帅生涯迎来悲惨的开局。

在上周六的比赛中，摩纳哥1比5大比分输给斯特拉斯堡，亨利遭到解雇也只是时间问题了。不仅比赛结果糟糕，亨利还在终场哨响后对对手球员爆粗口。

他的行为被直播镜头准确无误的捕捉到了，赛后被迫向对手球员道歉。

而这很可能会是压垮亨利帅位的最后一根稻草，摩纳哥将会很快做出决定。