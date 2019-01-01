亨克前锋的叹息：我的进球在安菲尔德无足轻重

尽管萨马塔为比甲冠军打入了扳平比分的进球，但仍就没能帮助球队收获一个好的结局。

周二的欧冠小组赛，利物浦主场迎战亨克。比赛第14分钟，主队就由维纳尔杜姆率先破门取得领先。不过亨克表现顽强，在上半场结束前就由坦桑尼亚前锋萨马塔头球扳平比分。

但下半场刚刚开始，张伯伦的进球再次帮助红军反超，并且将胜利的比分一直延续到了终场哨响。

失利的亨利目前只拿到1个积分，不得不接受排名小组积分榜末尾的悲惨命运。接下来他们还将面对德甲劲旅莱比锡红牛和安切洛蒂所带领的那不勒斯，萨马塔相信球队可以以一个更高的排位结束小组赛的征程。

赛后，萨马塔告诉记者：“我不认为我们应该为失利感到开心。我们做的很好，但我们最后还是成为了输球的一方，我们对此感到失望。”

“我们作为一个团队输掉了比赛，尽管我们打出了精彩的比赛。但最后，我们还是输了，所以我的进球也显得没那么重要。”

加上周二的进球，萨马塔本赛季在各项赛事中已经由8球入账，他也为自己的好搭档布莱恩-海恩送上了赞美。

“布莱恩的角球开得超棒。我之前好些进球都是得益于她的任意球，今天我俩再次完成了完美的连线。”

上赛季，亨克时隔半年再次加冕比利时甲级联赛冠军，拿到了本赛季的欧冠入场券。而本周末，他们将回到联赛，主场迎战本赛季出战欧联杯的根特。