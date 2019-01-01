亦敌亦友 凯帕：我和德赫亚平时一直有通电话

这位蓝军球星说，成为西班牙头号门将的竞争在切尔西和曼联门将之间产生了良性竞争。

凯帕强调，他和曼联门将德赫亚的关系仍然很好，因为这两人都可能是西班牙在即将到来的2020年欧洲杯预选赛上的第一门将。

切尔西门将凯帕在西班牙最近四场国家队比赛中的两场都得到了西班牙主教练恩里克的认可，他在2-0战胜马耳他和1-0战胜波黑的比赛中保持零失球。

德赫亚今年28岁，比凯帕大四岁。他是西班牙在2018年世界杯上的第一选择，上赛季曼联38场英超比赛他都参加了。

恩里克也有皇家贝蒂斯的保罗·洛佩斯可以选择。

“队里有三个门将，”凯帕说。“我们都被恩里克征召过，我们都想踢球。我们努力训练，然后由教练来决定。”

“我和德赫亚的关系很好，我们合作得很好。除了比赛，我们通常在电话里聊天。”

在经历了动荡的2018年之后，西班牙队在世界杯16强赛中被俄罗斯淘汰出局，而路易斯·恩里克的球队自年初以来保持不败，此前他们在最近两场2020年欧洲杯预选赛中击败了挪威和马耳他。

凯帕承认即将到来的比赛是在一个尴尬的时刻举行的，因为很多西班牙球员在国内赛季结束后只有短暂的休息时间，并且说在法罗群岛的托斯卡鲁尔球场的人造草坪会让恩里克的队员们的在适应方面变得困难。

凯帕说：“瑞典和法罗群岛的情况类似。我们认为瑞典的情况会更加困难，但我们将在(法罗群岛)人工草皮上比赛，这将阻碍我们的发挥。 ”

“我们有两场重要的比赛，可能不是在最好的时候举行，但我们的目标是2020年欧洲杯。球队很有信心，我们会尽我们所能做到最好。”

在谈到切尔西时，凯帕坚称他和主教练萨里都已经从那场在联赛杯决赛输给曼城的比赛中公开争吵的事件中走了出来。 凯帕拒绝在温布利的比赛中被替换下场，前毕尔巴鄂竞技球员承认这是一个令他后悔的决定，但是他说切尔西在欧罗巴联赛的胜利帮助埋葬了这段糟糕的记忆。

“已经过去几个月了，”凯帕说。“的确，那一周对我来说很糟糕。我当然不为这一天感到骄傲。

“我向他道歉，从那时起我们的关系就像以前一样好。我保持了他的信心，我们完成了我们的目标，我认为我们的赛季是非常积极的。

“在我的职业生涯中，(转会到切尔西)无论从哪个角度来说都是向前迈进了一步。我打了很多比赛，我们完成了本赛季的目标，现在回头看，我认为这是积极的一年。”