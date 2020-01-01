交易进行中 尤文总监：正在与巴萨谈判阿图尔转会

尽管有媒体报道阿图尔拒绝离开巴萨，但尤文图斯总监证实了双方正在谈判。

尤文图斯主管法比奥·帕拉蒂奇表示，自己确实在代表斑马军团和西甲卫冕冠军巴萨谈判阿图尔与皮亚尼奇的交换转会，并确信这位巴西中场会离开诺坎普球场前来都灵安联球场。

虽然有报道称巴萨球星并不愿意离开诺坎普，但阿图尔实际上已经成为了这笔交易中的关键部分。

在周一尤文2-0战胜博洛尼亚之前，帕拉蒂基提供了一个最新的情况。

其他球队

“我们经常和巴塞罗那交流，但是现在所有的球队都在踢重要的比赛，所以我们宁愿不会去设置一个具体的转会期限。”帕拉蒂基告诉意大利天空体育。

“这不是说交易会在6月30日之前或之后达成，这是我们两家俱乐部达成一致的点，而是需要各方一起去达成协议，而且必须要说服双方的球员，因此，这不是某一个日期的问题。”

2018年，阿图尔从一直效力的巴西俱乐部格雷米奥加盟西班牙豪门巴萨。

这位现年23岁的球员在自己巴萨生涯的第一个赛季给人们留下了深刻的印象，而他在本赛季出场的26次比赛中，为球队贡献了4球5助攻。不过他在赛季中段连续遭遇了跟腱、肌肉和踝关节等问题，让自己的表现出现了一定的下滑。

至于皮亚尼奇，在2016年离开罗马加盟尤文图斯之后，在2019-20赛季出场35次，在意甲中有3球2助攻入账。

而根据意大利媒体的报道，在2月底欧冠不敌里昂之后，皮亚尼奇与主帅萨里的关系就开始出现裂痕，双方更是在近期发生了多次冲突。