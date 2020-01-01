亚足联官宣 中超球队亚冠前三轮整体延期

亚足联官方宣布恒大、国安、上港和申花四队亚冠比赛的前三轮将整体延期，但国安与清莱联的客场比赛不受影响。

亚足联今天在马来西亚吉隆坡召开了紧急会议，参加亚足联东区亚冠联赛的6个足协代表做出了最终决定，中国球队今年亚冠联赛前三轮整体推迟。

与此同时，亚足联也表示，北京国安2月18日客场对阵泰国球队清莱联的比赛将如期进行，因为目前“御林军”正在韩国集训营进行集训，可能不需要进行隔离检疫，能够直接前往比赛地点。

不过清莱联强调，他们将继续与泰国政府和卫生部官员进行密切合作，关注正在进行和快速变化的局势。

其他球队

亚足联表示将密切评估疫情影响，在情况完全得到控制并好转的情况下，将涉及中超俱乐部的比赛推迟到2020年4月和5月进行。每场比赛的前21天将被作为最后期限，亚足联届时将评估相关情况是否适合进行比赛。如果无法通过审核，那么主队就需要在比赛开始前的14天提出中立场地。

这次紧急会议是为了应对冠状病毒爆发对亚冠联赛东部地区的影响而召开的，现在世界卫生组织已经将该疫情宣布为国际突发公共卫生事件。

2020年1月29日，亚足联已经更改过一次赛程，他们规定广州恒大、北京国安、上海上港和上海申花这四家中国俱乐部可以先进行客场比赛，不过随着澳大利亚等一些国家的政府宣布了限制中国人入境的决定，这使得中国俱乐部无法去参加安排的重赛。

亚足联秘书长温瑟·约翰表示：“我们在这个困难时刻走到一起，讨论解决办法，让我们能够继续上场踢球，但同时我们必须保障与保护所有的球员、官宣、教练、球迷以及与比赛一切相关人员的安全。不得不承认，这次的冠状病毒不仅仅是足球问题，我们希望所有受到影响的人都能早日恢复健康。”