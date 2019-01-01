亚洲杯惨遭淘汰 叙利亚球迷社媒辱骂当值裁判

愤怒的球迷涌向的社交媒体向当值裁判表达了他们的不满。

数千名叙利亚球迷对墨西哥裁判塞萨尔·拉莫斯表示愤怒，此前叙利亚国家队在阿联酋举行的亚洲杯上令人心碎以2:3输给了澳大利亚队，被淘汰出局。

拉莫斯在周二的哈利法球场进行的比赛中做出了一些有争议的判决，包括没有判罚澳大利亚队队长米利根的手球，还有令人瞩目的门线悬案。

这名裁判还被批评在比赛的最后阶段判定叙利亚在禁区内犯规，当时叙利亚队队长奥马尔·阿尔·索马(Omar Al Somah)绊倒了自己的队友。

在找到一个未经认证的但被认为是代表拉莫斯的脸书账号后，叙利亚的支持者们在这个页面上发表了大量的谩骂和评论——有些很搞笑，而有些则完全越过了底线了。

在这篇帖子发表时，页面有大概17万条评论——其中有3.2万条回复，包括2.1万个愤怒的表情符号。一位支持者甚至利用电脑软件设计出了戴着假发和化妆的拉莫斯的形象

一些来自叙利亚粉丝的评论说:

“我们不会原谅你的。”

“你是一个虚伪的人。叙利亚人民不会原谅你。”

“我们要求重新比赛，因为裁判在比赛过程中对我们的很多行为都做出了错误的判断，我们本应该获胜，我们表现得很光荣。”

“你对叙利亚球员做了坏事，叙利亚公众不会原谅你。”

“因为你，数百万叙利亚人失去了欢乐。”

有些帖子太卑鄙或恶心，以至于够力足球无法在这展示。

输给澳大利亚是叙利亚在2017年世界杯预选赛输给俄罗斯之后第二次令人心碎的失利。

在战平巴勒斯坦和输给约旦的两场比赛后，叙利亚在与澳大利亚队的比赛后获得一场胜利或平局才能晋级亚洲杯16强。

但是巴勒斯坦0-0战胜约旦的结果使他们在小组中领先叙利亚获得了第三名，因为赛制规定六支排名第三的球队中有四支将可以晋级淘汰赛。