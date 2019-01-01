亚洲杯小组赛总结：强队翻船鱼腩雄起 国足未来堪忧

几天来，我们除了看到国足依旧靠着上一届甚至上几届的老球员攻城拔寨之外，其他的一切似乎都显得无比新奇。

亚洲杯是亚洲足坛最高级别的足球赛事，给人们展现着亚洲足球的真实水平。转眼亚洲杯小组赛首轮已经结束，几天来，我们除了看到国足依旧靠着上一届甚至上几届的老球员攻城拔寨之外，其他的一切似乎都显得无比新奇。比如首轮澳大利亚惨遭名不见经传的约旦队1-0羞辱，再比如首轮东道主阿联酋靠着点球大礼才在家门口1-1逼平巴林队，一向被称为亚洲足球的“鱼腩”印度队，竟然能够连进四球碾压泰国队…不由得让人感叹：鱼腩球队越来越少了。亚洲足球已经大不同，这是本届亚洲杯首轮比赛结束后给人的直观感觉。

强队翻船鱼腩雄起 首轮比赛打花了

从揭幕战开始，亚洲杯首轮小组赛就让人猜不透，让球迷和彩民一片喊假。首战巴林就给阿联酋来了个下马威，1-1的比分破坏了东道主的开门红，却也打开了本届亚洲杯小组赛激烈对抗的序幕。随后的澳大利亚，竟然在面对世界排名比自己落后58位的约旦队时，显得束手无策输了个0-1。约旦人坚定的执行凶狠的防守反击，并且高效地把握定位球机会。值得一提的是，约旦门将沙菲的表现十分惊艳，他的压哨两连扑让人连连叫绝。澳大利亚全场控球率高达73％，却也无可奈何的输球，仿佛在世界杯上输给韩国队的德国队。

澳大利亚的败北或许是大意失荆州，但身处A组的东道主阿联酋，显然错误估计了自己在这个小组的前景。打平西亚“弱旅”球队巴林后，他们眼睁睁的看着同小组所谓鱼腩球队的大爆发。A组第一名和第四名之间的差距只有2分，回想起阿联酋抽签时以为自己进入梦幻小组的狂喜，再看看后来惊险出线的东道主，亚洲杯有点意思。也许泰国队并不是一支亚洲强队，但印度队以前给人的印象，绝不是一支能够狂胜泰国的球队。但人口大国印度靠着老将切特里梅的梅开二度竟然血洗了泰国队，同样，全场主导控球的正是泰国队。

上面这个现象，印度队并非个例。在随后的小组赛中，菲律宾和土库曼斯坦都向人们展现了“亚洲鱼腩”的雄起。面对人才济济的太极虎，菲律宾这支由埃里克森带领的东南亚鱼腩，竟然一度在场面上不落下风，一直到坚守了一个多小时，他们的球门才告破。虽然未能从韩国队身上拿分，但这场比赛中菲律宾防守的坚韧程度，让远在英伦的孙兴慜在看了比赛录像带之后都忍不住感叹：能进球就好、能进球就好。而且菲律宾也创造了很多有威胁的进球机会，要不是韩国门将的神勇发挥，趾高气扬的太极虎也要趟浑水。

防守反击成为了各队的主流打法，这也趋近于世界足球的大趋势。

另外，信心满满力图拿到开门红的中国队也被吉尔吉斯斯坦队逼得20分钟就换人，虽然从世界排名上看，吉尔吉斯斯坦队已经达到第91位，但无论是历史战绩还是球星水平，吉尔吉斯斯坦队都绝不是我们印象中能够跟中国队相对抗的球队。要不是吉尔吉斯斯坦门将的低级失误，中国队很难在吉尔吉斯斯坦身上拿到宝贵的三分。而现在，放眼望去，整个亚洲足坛已经到处都是神秘之师，中国队目前的实力，恐怕能够轻言取胜的球队，已经所剩无几了。亚洲足球已经告别了过去实力差距悬殊的局面，新的亚洲足球秩序正在悄然之间形成。

虽坐稳亚洲二流 若不思进取则将迎来亚洲三流

不知道有多少人像笔者一样，在看完国足小组赛首战惊险拿下吉尔吉斯斯坦后，觉得国足小组出线“稳了”。但是看完韩国对阵菲律宾的比赛后，心里又忐忑不安，扪心自问——国足踢得过差点逼平韩国队的菲律宾吗？菲律宾的篮球在亚洲赫赫有名，一直是中国队的苦主，但是足球上，人们从来没有听过菲律宾的名字。

让我们看看亚洲一流球队韩国队和日本队的名单，年轻度很高，拥有许多20岁出头的“毛头小子”。22岁的金玟哉小组赛靠着头球打入两粒进球，作为中后卫的他在队内射手榜排名第一；日本队上一届亚洲杯的领袖球员本田圭佑、香川真司等老将早已不在球队大名单内。再看看西亚球队，18岁的前锋穆罕穆德-阿里已经锋芒毕露，坐稳球队首发，并在亚洲杯赛场上大杀四方。回头看U23新政下的中国队：前锋线上3名30+的老将，只有23岁的韦世豪，但是他还没有过上场记录。中场最年轻的是27岁的武磊，年龄最大的是老骥伏枥志在千里的郑智，38岁，可见中国队中场的人才缺稀。后卫线上的年轻人只有刘奕鸣让人看到了希望，33岁的冯潇霆还在艰苦奋斗。门将的平均年龄也到达了29岁。试想4年之后的亚洲杯，届时武磊都已经31岁了，这群人还有多少人能坚持踢球，站在绿茵场上，我们的未来在哪里？诸强球星年轻化，唯国足老迈年高，这是不争的事实。

看看亚洲其他邻居们，菲律宾请来埃里克森当主教练，规划了不少欧洲球员；朝鲜队已经有多名有着五大联赛经验的球员，其实亚洲足球的发展水平早已不是上一届亚洲杯了。在全球化日新月异的现代社会，亚洲足球与世界足坛的联系正在越来越密切，也正逐步缩小与世界足球先进地区的实力差距。从曾经与日韩携手出线世界杯，但如今与吉尔吉斯斯坦打得难解难分。中国男足的整体实力下降了。但目前的国足还是能坐稳亚洲二流的凳子，毕竟国足的实力还是有的。

原本可以用来垫底和嘲笑的“鱼腩”们，如今已经有了鲤鱼跳龙门的潜力。毫不夸张的说，如果中国足球还是在进步的道路上亦步亦趋不思进取，等待中国队的将是亚洲三流的水平。而这，恐怕是亚洲杯首轮小组赛给我们留下的警告。坐吃等死，是目前我们最害怕看到的未来，也是我们最不想看到的结局。