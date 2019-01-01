亚洲杯前瞻 中韩小组头名战

本场比赛由于双方伤停较多，一定程度上会做出一些轮换调整。

北京时间1月16日晚21时30分，中国队将迎来2019亚洲杯小组赛最后一轮对阵韩国队。此前双方均已获得两连胜，国足以净胜球优势排名小组第一。本场比赛由于双方伤停较多，一定程度上会做出一些轮换调整。

一、武磊的伤停

本届亚洲杯小组赛前两场中国队一共打入4球（除去对手的乌龙球），这四球由武磊和于大宝各入两球，可见武磊伤缺对中国队的不利影响。两场比赛于大宝均作为替补前锋上场，而武磊是铁打不动的首发前锋，经常顶在最前面。中国队本届亚洲杯一共报名了五名前锋：于大宝、武磊、郜林、肖智和韦世豪，后两位也是因为有伤在身还没有过出场纪录。那么“抗韩英雄”于大宝很有可能被顶到首发的中锋位置，他在国足1-0力克韩国的比赛中打入制胜的头球。不过在替补上面，国足的前锋线就变得捉襟见肘。里皮如何在前场调兵遣将也是他要好好考虑的问题。

二、韩国的进攻火力

韩国的小组赛前两场均为1-0小胜，比起国足的4粒净胜球，太极虎显得有点尴尬。孙兴民的回归无疑提升了韩国队的士气，有了孙兴民的韩国队可谓是众星捧月。但孙兴民的仓促回归，是否能增加韩国的进球效率还是一个问题。中国队现世界排名第76位，亚洲排名第7位；韩国队现世界排名第53位，亚洲排名第4位。从世界排名来看韩国队占据比较明显的优势，但现在的中国队并不“恐韩”。

三、阵容的轮换

里皮接受采访时表示将在这一场球轮换，的确只要打平就能小组第一出线的中国队有着更好的心理优势。拿到黄牌的冯潇霆或许也将得到轮休机会，未上场的球员也可能有机会上场亮相。类似的问题也摆在韩国队面前，韩国队也有伤病与黄牌停赛球员，寄诚庸（受伤）和李镕（累计黄牌停赛）都大概率不上场。刚刚归队的孙兴民为关键点，或许亚洲天王在这场比赛不会先发。

四、小组头名或淘汰赛避开伊朗

获得C组头名的球队理论上可以在1/4决赛避开亚洲排名第一的伊朗队，目前伊朗两轮比赛后一球未失，所以中韩两队谁能获得小组头名显然有机会走的更远。

从1996年亚洲杯开始，韩国与伊朗曾五次在淘汰赛交手。虽然韩国人取得了三次晋级，但几乎每一次都进入加时赛。伊朗人近五届亚洲杯常规时间对韩国不输球，无论从哪个角度来看，波斯铁骑都不是太极虎想要面对的对手，更何况12强赛韩国队做客伊朗的阿扎迪体育场全场只拿到两次射门机会而遭遇完败。

同理对于国足而言伊朗队同样是个麻烦的对手，国足对伊朗的战绩可谓惨不忍睹。由于中韩两队对亚洲杯的成绩要求并不低，所以此战对于双方而言都会力争拿到小组第一。