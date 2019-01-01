亚当斯：厄齐尔是蛋糕上的樱桃 但枪手没蛋糕

这位前枪手队长对厄齐尔提供了一些支持，他说球队高层应该为他们最近的麻烦承担一些责任。

阿森纳的传奇人物托尼·亚当斯为陷入困境的球星梅苏特·厄齐尔提供了一些辩护，他说俱乐部的董事会应该为他们的糟糕状态承担大部分责任。

阿森纳在0-2输给莱斯特城后在英超积分榜上排名第六，离前四名有8分差距。

“我们去了莱斯特，希望能找到一个好的庇护所，结果我们找到了。一旦你有了那种心态，它就会有感染力。”亚当斯告诉天空体育：“几年来，引援情况一直很糟糕。经理一定很生气。我认为这很容易归咎于埃梅里。他已经尽力了。这是一个比这位教练更大的问题，真的。”

与此同时，厄齐尔也成为了北伦敦热议的话题，一些球迷认为，本赛季已经沦为替补的厄齐尔应该成为常规的首发球员。

“他应该是蛋糕上的樱桃——但是阿森纳连一个蛋糕都没有！”亚当斯感叹道，这名球员本赛季在英超只出场过三次。

然而，亚当斯并不认为埃梅里目前正在最大程度地利用他所拥有的球员的能力。

“你不停地改变防守是没有用的，没有连贯性，”他继续说：“如果你没有技术能力，即使你没有，你可以把球推到中场线，丢球后再抢回来，但你不能一直被压着打。这是不可避免的，如果你一直被压着打，你就会招致压力。这很令人担忧。只要把他们从后场推前，让他们在半场踢一会儿球就可以了。”