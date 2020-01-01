亚当：如果红军拿下姆巴佩的话可以舍弃萨拉赫

安菲尔德已经和这名世界杯冠军的前锋联系在一起，查理·亚当相信他可以在默西塞德取代埃及球星。

查理·亚当说，如果利物浦有机会把穆巴佩从巴黎圣日耳曼带走，穆罕默德·萨拉赫应该是那个离开的人选。

有消息称，安菲尔德正在招募一名世界杯冠军前锋。

其他球队

对姆巴佩的任何转会都不会便宜，这位21岁的球员与王子公园的合同一直到2022年夏天。

亚当认为，要获得世界足坛最受欢迎的天才之一的服务可能要花费2亿英镑(2.59亿美元)。

其中一部分支出可以通过出售萨拉赫来抵消。

与高产球员分道扬镳可能会让人感到意外，但姆巴佩的到来应该会确保默西塞德郡的进攻转变能够顺利进行。

前利物浦中场球员亚当认为应该考虑一次令人震惊的转会，苏格兰人告诉BBC广播5台:“我认为他(姆巴佩)在哪里踢球会是一个困难的选择。”

“我认为菲尔米诺与利物浦的打法和他们的努力有很大的关系。”

“萨拉赫和马内，自从他们来到这里，就一直很了不起。”

“我要摆脱萨拉赫，我会选择萨拉赫。(姆巴佩)是下一个大的足球明星。”

“他自己知道，他在不久前的一次采访中说过，不是吗——‘我知道我是一个超级明星’。”

“你不得不选择萨拉赫，但这取决于他在哪里踢球。”

“如果我在姆巴佩身上花费1.5亿至2亿英镑，他每周都会上场。”

尤尔根·克洛普被问及与姆巴佩的所谓联系。

利物浦主帅已经迅速的淡化了这种猜测，因为德国人认为红军“没有机会”进行这样的交易。

他在2019年11月谈到姆巴佩时说:“买到这样的球员很困难。”

“目前我还没有看到任何俱乐部可以从巴黎圣日耳曼购买姆巴佩。我没有看到任何俱乐部，就是这样。我们参与的俱乐部做不到这一点。就是这么简单。

“好吧，从体育的角度来看，没有很多理由不签他。他真是个了不起的球员。当然是钱的问题。没有机会。完全没有机会。对不起，我把那个故事给毁了。”