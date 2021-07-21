亚当·卡拉贝茨：被视作下一个罗西基的捷克神童

这位18岁的球员已经在布拉格斯巴达的一线队确立了自己的地位，成为捷克顶级联赛历史上第三年轻的进球者。

尽管有些人可能会感到意外，但对于近年来一直关注捷克足球发展的人来说，捷克能进入2020欧洲杯四分之一决赛并不令人吃惊。

在经历了多年低迷后，新一代的捷克球员正在为国家队的支持者们带来回归昔日辉煌的希望。

西汉姆的绍切克和曹法尔的表现表明，捷克的顶级天才是有办法在欧洲五大联赛中茁壮成长的，在欧洲的比赛中，一支主要由本土球员组成的布拉格斯拉维亚的表现表明，在不久的将来，其他人也会跟随他们的前队友去西欧。

与此同时，在布拉格斯巴达，18岁的亚当·赫洛泽克成为了欧洲最令人兴奋的年轻前锋之一。尽管因严重脚伤缺席了4个月，但他在2020-21赛季捷克顶级联赛中成为最佳射手，在19场比赛中攻入15球，并被征召进入2020欧洲杯大名单。

然而，在斯巴达，很多人都希望在未来十年左右成为捷克国家队的领袖之一，而赫洛泽克并不是唯一一个十几岁的年轻人。

亚当·卡拉贝茨在7月初才满18岁，但是这位中场球员已经在一线队站稳脚跟，很多人相信他是继托马斯·罗西基之后出现在这个国家的最优秀的中场天才。

尽管身材瘦高，卡拉贝茨对比赛的解读和出色的传球能力意味着他已经成为对手的威胁，因为他们想要阻止他指挥比赛。据说马赛对他感兴趣。

卡拉贝茨命中注定要成为一名足球运动员，这位出生于布拉格的年轻人在3岁时就加盟前捷克冠军波希米亚人。

波希米亚人最出色的的球员帕年卡(以勺子点球闻名)，现在是斯巴达的名誉主席——他在卡拉贝茨身上知道自己拥有真正的天才，在他12岁的时候，斯巴达就开始了他们的行动。

卡拉贝茨最初以租借的形式与斯巴达签约，但在他15岁的时候永久转会斯巴达，并经常在高于自己年龄的级别踢球。

在接受够力足球采访时，卡拉贝茨的u17教练彼得·哈夫利切克回忆了他在很小的时候就产生的影响。

他说：“我在赛季中期来到这里，而亚当比其他人小了一年。他比其他人个子小，只能零星地踢上球。”

“几场比赛后，我们对阵了奥斯特拉瓦，半场时我们1-2落后。我决定让他在半场时上场，我们最终以5-2获胜。”

“他踢得很棒。在那一刻，我知道他将是一个永远向前的发动者。”

给人留下深刻的第一印象是卡拉贝茨在他短暂的职业生涯中一直在做的事情。

“我第一次看他踢球是在2017年8月29日，在波西米亚人和布拉格斯巴达U15的德比中。”生活和工作在布拉格的球探迪·纳波利向够力足球解释说：“他给我留下了深刻的印象——他是整场比赛中最好的球员。”

“我决定在几周后回来看他，在9月22日对阵利贝雷茨的比赛中。佩戴队长袖标的他是斯巴达中场的大脑，一直在寻找垂直方向的解决方案。”

“10月7日，在对克拉洛韦的比赛中，我再次确认了他的天赋。我在我的单子上写着，‘必须立即让他签约’。我毫不怀疑。”

卡拉贝克的发展持续迅速，2019年，他被评为久负盛名的CEE杯最佳球员，这是一项由世界各地的俱乐部前往布拉格参加的U19赛事。之后，他作为捷克青训体系中的最佳球员，获得了捷克足协颁发的Mladsi Dorostenec奖。

在那里，罗西基在2020年初邀请他参加的一队训练，之后他在2020年2月对阵奥洛莫乌茨的比赛中首次亮相。罗西基现在是斯巴达的体育总监。

尽管疫情导致的停赛意味着卡拉贝茨在第一次和第二次在一队出场之间要等三个月，但等待是值得的，因为在2020年5月，16岁零335天的时候，他在对阵卡尔维纳时取得进球，成为捷克顶级联赛历史上第三年轻的进球球员(赫洛泽克是最年轻的)。

到2019-20赛季末，他成为了首发阵容中的一员，尽管在最近的赛季中他大部分时间都是替补出场——只首发了9场比赛——但他仍然在所有比赛中贡献了3个进球和3次助攻。

“我一直被他以与生俱来的方式解决难题的能力所震撼。”捷克U14和U15教练沃里基对够力足球说：“以及他在进攻三区的淡定表现。”

“他知道何时以及如何和队友一起踢球，当球在他两脚之间时，他总是能做出正确的选择，选择是把球传给队友还是射门。”

虽然卡拉贝茨天生是左脚，但他的双脚也能让防守队员在禁区内或周围保持警觉，特别是当他在自己喜欢的10号位置时，而不是在边路时。

哈夫利切克说：“我认为他是一个典型的10号组织者。当你给他一点自由，他知道如何用出色的表现来报答你。亚当拥有出色的技术和出色的比赛洞察力。”

“他对自己的素质非常自信。在球场上，他有点自私，但他知道如何为球队工作。我认为这是一个典型的球员与出色的天赋的组合。”

“他表现得令人难以置信的冷静，可以为球队的比赛提供出色的创造力。他可能跑得不快，但他在沉思。这让他与众不同，比同龄人优越。他的秘密？超高的注意力。”

卡拉贝茨在2021年U21欧洲杯三场比赛中首发了两场，他的下一步是在斯巴达常驻首发阵容，然后很有可能追随赫洛泽克进入国家队，前往欧洲最大的俱乐部之一。

“卡拉贝茨的职业生涯注定要走上最高水平。”沃里基说。现在没人会反对他。