亚布拉罕：客战瓦伦西亚是本赛季最重要的比赛

蓝军前锋称周三与西班牙对手的欧冠比赛是“重要的”，因为16强的席位还有待争夺。

亚伯拉罕表示，周三切尔西与瓦伦西亚的冠军联赛对决是他们本赛季迄今为止最重要的一场比赛。

进入第五比赛日前，H组的兰帕德的球队与西班牙球队以及阿贾克斯同积7分。

蓝军目前排名第二，尽管他们在斯坦福桥的首场比赛中0 - 1输给了瓦伦西亚，但如果他们能赢下这场比赛，他们将凭借与两队的交手记录有资格进入淘汰赛阶段。

周六输给冠军曼城后，切尔西在英超联赛中排名第四，但前锋亚伯拉罕认为瓦伦西亚之旅是他们迄今为止最重要的一场比赛。

“我们知道这是我们本赛季迄今为止最重要的一场比赛，”英格兰国脚在新闻发布会上说。“训练没有什么不同，我们都很享受，我们很专注。”

“我们必须在输给曼城后振作起来，我们知道我们必须拿出最好的表现来赢得比赛。”

上赛季被租借到阿斯顿维拉的亚伯拉罕本赛季为切尔西打进了11球，在众多青训毕业生中表现出色。

这名22岁的球员和他的队友们决心继续在最高水平上给人留下深刻的印象，并全力专注于击败瓦伦西亚以延长他们的冠军联赛之旅。

亚伯拉罕补充道:“在瓦伦西亚之前，我们中的一些人在一起热身，这感觉并不真实。”

“需要有一些细节，周三是一场重要的比赛。把一切都留在球场上。”

“对我们很多人来说，参加欧冠联赛是梦想成真。我们现在不想停下来。我们必须继续努力。你必须改进。”

在这次一次欧洲之旅后，兰帕德将为周六下午西汉姆做客斯坦福桥做准备。

接下来的周三，切尔西将在主场迎战阿斯顿维拉，然后在12月7日做客古迪逊公园迎战埃弗顿。