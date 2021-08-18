亚伯拉罕3400万英镑转会罗马 切尔西和图赫尔是否对他太苛刻了？

由于切尔西签下了卢卡库，这位前蓝军青训球星被认为是无用之人，但在新任切尔西主帅图赫尔的带领下，他几乎没有机会上场证明自己

在上周末英超联赛中切尔西3-0战胜水晶宫的比赛后，亚伯拉罕慢慢地绕着斯坦福桥球场与球迷挥手告别，他知道自己的蓝军生涯结束了。

随着卢卡库以9800万英镑的转会费从国际米兰加盟，切尔西本赛季将没有亚伯拉罕的位置。

他需要一个周末的时间来考虑转会罗马的问题，而一开始他也被转会阿森纳的可能性所吸引。

亚伯拉罕还有一种选择，那就是等到夏窗稍晚的时候，看看还有什么球队会对他感兴趣。

但是穆里尼奥和他的罗马高层在买人方面是果断的。

这支意甲球队聘请了超级经纪人帕斯托雷洛来推动完成这笔交易，几天前，他们已经将哲科卖给了国米，哲科将作为卢卡库在国米的替代者。

帕斯托雷洛在亚伯拉罕交易方面占据了有利的位置，他的客户卢卡库已经转会加盟切尔西，取代了亚伯拉罕的位置。

切尔西很快接受了3400万英镑的报价，协议中包含6800万英镑的回购条款，将在2023年生效。

亚伯拉罕8岁就加盟切尔西俱乐部，他实现了自己的梦想，但却眼看着梦想慢慢溜走。

尽管如此，他还是可以尽情享受自己克服重重困难走出科巴姆青训学院，与一群最好的朋友一起进入一线队的旅程。

毫无疑问，自从图赫尔在1月份被任命为主教练以来，切尔西已经享受了一段辉煌的时光，但亚伯拉罕的话题一直是房间里的那头大象。

这位23岁的前锋接过了切尔西的9号球衣，并在自己首个完整的一线队赛季中表现出色，打了很多质疑者的脸，这可是托雷斯、法尔考、莫拉塔和伊瓜因曾经都无法驾驭的号码。

尽管他在一线队的第二个赛季上场时间有限，但亚伯拉罕在两位不同的教练手下平均每85分钟就有一个进球或一次助攻。

但是人们仍然有一种感觉，那就是像维尔纳这样的球员被允许更多地错失机会，而亚伯拉罕则必须做更多的工作才能进入首发，尤其是在图赫尔的手下。

事实上，自从图赫尔接手球队之后，亚伯拉罕只有两次在英超联赛中首发，并且两次都是中场就被换下。而在图赫尔手下，亚伯拉罕只有一次踢满90分钟，那是一场足总杯比赛。

尽管维尔纳、普利西奇和哈弗茨上赛季都在进球方面遇到了问题，但他们都比亚伯拉罕更快地适应了图赫尔的高压逼抢战术。

亚伯拉罕的目标很纯粹，他渴望进球。在他第一次接受媒体——正是够力足球——采访时，他谈到了自己的动力。

他当时说道：“进球多少决定了我对自己的表现有多满意，以及我是否帮助了球队，所以，是的，进球是我每次踏上球场的目标。”

维尔纳等人对德国足球风格的理解，加上他们高额的转会费，使他们的出场顺位领先于亚伯拉罕。

更糟糕的是，亚伯拉罕此前还遭遇脚踝受伤，并因此缺席了一个多月。

那段时间，哈弗茨被安排出现在中锋位置上，和他在勒沃库森时一样，但在兰帕德执教时期，哈弗茨几乎没踢过中锋，这意味着亚伯拉罕已遭到冷落。

最终，由于在赛季期间机会寥寥，亚伯拉罕错过了欧洲杯。

图赫尔也证明了自己是成功的，在他的领导下，切尔西在英超联赛中从第九位冲回前四，随后又夺得队史第二座欧冠冠军。

上周谈及亚伯拉罕时，图赫尔表示：“很明显，他对最近半年的情况不满意，他可能有理由不满意。”

“也许是我的错，我没有像对其他球员一样去督促他，去信任他。”

现在，亚伯拉罕确信他可以在意甲取得成功，他开始了个人生涯的新篇章，并向图赫尔证明放走自己是他的损失。