亚伯拉罕：阿贾克斯像我们一样重视年轻球员

蓝军正准备与一支以培养出欧洲足球中最优秀的年轻天才而闻名的球队对战。

阿贾克斯无疑是本赛季欧冠小组赛中对切尔西最严峻的考验，塔米·亚伯拉罕认为周三的对手和蓝军一样，都重视年轻球员。

切尔西在H组的头两场比赛中得到了3分，而阿贾克斯在两战两胜后排名第一。

埃里克·滕哈赫的球队上赛季打进了欧冠半决赛，一群年轻的球星为阿贾克斯留下了深刻的印象。

荷兰豪门仍然关注年轻球员，这也是切尔西本赛季因为转会禁令和兰帕德的任命而采用的方法。

亚伯拉罕正在开始他在欧洲足球的第一个赛季，他是切尔西焦点变化的受益者之一，他也看到了与阿贾克斯的相似之处。

“我们知道这对我们来说是一场重要的比赛。”亚伯拉罕在切尔西1-0战胜纽卡斯尔后告诉记者：“阿贾克斯和我们一样，有很多年轻球员喜欢控球，踢得很好。他们在无球状态下也希望尽快抢回球权。这并不容易，但我相信我自己和我的团队。希望我们能在那里得到一个结果。”

兰帕德期待在即将到来的对阵阿贾克斯的两场比赛中接受严峻的考验，但他也期待着和他的年轻球员们一起迎接挑战。

“是的，是的，这是一个紧凑的小组。”切尔西主帅说：“我们在里尔取得了一个不错的成绩，这让我们的球队有了些许改变。这两场对阵阿贾克斯的比赛真的很重要。他们是一支如此强大的球队，他们在积分榜上拿满分数，他们会给我们带来麻烦。就球场的气氛而言，他们将会很强大。他们的移动和踢球的方式对我们来说将是一个巨大的考验。我们相对比较自信，所以让我们接受挑战。我认为一切都是足球里面的教育。今天我们试图攻陷一支大多时间10人防守的球队。对塔米（亚伯拉罕）、梅森（芒特）、菲卡约（托莫里）和里斯（詹姆斯）这些欧冠新人来说，里尔对他们来说是一个很好的教育机会。”

“另一场与阿贾克斯的比赛，这支顶级球队已经成功打入过半决赛。他们有以某种方式踢球的好球员。开球后，你必须全神贯注。考虑到他们能对你做什么以及他们怎么踢球，这是一个很大的挑战。”