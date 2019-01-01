亚伯拉罕赞扬吕迪格应对种族主义：他克服了它

这名蓝军后卫在艰难的情况下帮助蓝军在本赛季第一次在客场零失球。

塔米·亚伯拉罕赞扬了他的队友安东尼奥·吕迪格，因为他在切尔西客场2-0取胜的比赛中被托特纳姆热刺的一名球迷涉嫌种族歧视。

吕迪格被电视镜头捕捉到，他暗示自己在下半场孙兴慜因对自己犯规被罚下场后不久，就听到了主场球迷的猴子叫声。

这位德国国脚随后与切尔西队长阿兹皮里奎埃塔进行了交谈，后者将此事告知了裁判安东尼·泰勒。

国际足联的反种族主义议定书随后得到执行，导致俱乐部的广播发出了几次警告，警告“观众中的种族主义行为正在干扰比赛”。

亚伯拉罕在8月的欧洲超级杯对利物浦的比赛中错失了一个点球后，本赛季他自己也遭受了种族歧视，他称赞吕迪格很快就忘记了这件事。

亚伯拉罕在托特纳姆热刺球场对记者说：“不，他还没有跟我说过。事情发生的时候我在球场的另一边，但是我知道发生了什么。这并没有影响他的表现。他是个坚强的人。这表明他是一名出色的球员，他克服了困难。”

在威廉在伦敦德比中打进两球之后，托特纳姆热刺发表了一份声明，称他们将调查此事。

这位22岁的前锋也赞扬了他的对手球员，因为他们对发生在球场的事情表示了关注，但是他不确定怎样做才能让种族主义远离英格兰足球。

“说实话，我不知道（我们如何结束这些纠纷）。”他补充道：“每个人都在尽其所能地阻止它，但总会有一两个人保持不变。对我们来说，最重要的是要在一起。正如你所看到的，热刺球员也来安慰托尼（吕迪格）。所以我们在一起很好，让足球来说话。”

“我只知道托尼·鲁迪格说他听到了针对他的种族主义口号。”兰帕德告诉记者。“我还没有和托尼单独谈过话。我只见到了兴奋剂小组和几个小伙子。”

“我当然会支持托尼，如果发生这样的事情，无论在哪个球场，我们都会支持我们的球员和对手球员。它需要被处理。因为我只知道这些，我们将等待这个过程的发生。”