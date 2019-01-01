亚伯拉罕赞扬吕迪格应对种族主义：他克服了它
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塔米·亚伯拉罕赞扬了他的队友安东尼奥·吕迪格，因为他在切尔西客场2-0取胜的比赛中被托特纳姆热刺的一名球迷涉嫌种族歧视。
吕迪格被电视镜头捕捉到，他暗示自己在下半场孙兴慜因对自己犯规被罚下场后不久，就听到了主场球迷的猴子叫声。
这位德国国脚随后与切尔西队长阿兹皮里奎埃塔进行了交谈，后者将此事告知了裁判安东尼·泰勒。
国际足联的反种族主义议定书随后得到执行，导致俱乐部的广播发出了几次警告，警告“观众中的种族主义行为正在干扰比赛”。
亚伯拉罕在8月的欧洲超级杯对利物浦的比赛中错失了一个点球后，本赛季他自己也遭受了种族歧视，他称赞吕迪格很快就忘记了这件事。
亚伯拉罕在托特纳姆热刺球场对记者说：“不，他还没有跟我说过。事情发生的时候我在球场的另一边，但是我知道发生了什么。这并没有影响他的表现。他是个坚强的人。这表明他是一名出色的球员，他克服了困难。”
在威廉在伦敦德比中打进两球之后，托特纳姆热刺发表了一份声明，称他们将调查此事。
这位22岁的前锋也赞扬了他的对手球员，因为他们对发生在球场的事情表示了关注，但是他不确定怎样做才能让种族主义远离英格兰足球。
“说实话，我不知道（我们如何结束这些纠纷）。”他补充道：“每个人都在尽其所能地阻止它，但总会有一两个人保持不变。对我们来说，最重要的是要在一起。正如你所看到的，热刺球员也来安慰托尼（吕迪格）。所以我们在一起很好，让足球来说话。”
“我只知道托尼·鲁迪格说他听到了针对他的种族主义口号。”兰帕德告诉记者。“我还没有和托尼单独谈过话。我只见到了兴奋剂小组和几个小伙子。”
“我当然会支持托尼，如果发生这样的事情，无论在哪个球场，我们都会支持我们的球员和对手球员。它需要被处理。因为我只知道这些，我们将等待这个过程的发生。”