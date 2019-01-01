亚伯拉罕谋求工资比肩奥多伊 续约谈判陷僵局

这名蓝军前锋是他所在俱乐部的风云人物，但是他在球场上的发展速度并没有与新合同的谈判相匹配。

塔米·亚伯拉罕与切尔西的合同谈判陷入僵局，因为他的经纪人要求与队友卡勒姆·哈德森-奥多伊目前18万英镑的周薪持平。

够力足球了解到，19岁哈德森-奥多伊正在为一份丰厚的合同努力，但这份合同的收入取决于这名年轻球员能否完成一系列的目标，从而将世界足坛最高的薪水带回家。

当他的新合同最终达成时，哈德森-奥多伊的合同还有不到一年的时间，但亚伯拉罕发现自己在谈判中处于弱势地位，因为他还有两年半的时间来履行合同。

自从弗兰克·兰帕德把一群刚从青训学院毕业的球员提升到一线队，切尔西就一直在寻找他们的本土天才，但是和22岁的亚伯拉罕的谈判已经拖了好几个月，没有任何结果。

然而，所有人都同意的是，在本赛季所有比赛中打进14球的9号球员在不久的将来应该加薪。

亚伯拉罕的最新成就是在周日英超联赛中在第87分钟绝杀阿森纳，他成为了俱乐部无可争议的主力射手。

这位蓝军球星本赛季在租借到布里斯托尔城、斯旺西和阿斯顿维拉之后取得了突破。过去也有其他俱乐部想要签下亚伯拉罕，狼队在今年1月曾希望以2500万英镑的价格签下这位年轻前锋。

切尔西本赛季已经与哈德森-奥多伊、梅森·芒特、鲁本·洛夫图斯-齐克、费卡约·托莫里、比利·吉尔摩尔和杰米-卡明签下了新合同。