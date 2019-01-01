亚伯拉罕称赞兰帕德：他给了我们自信

这位21岁的球员强调了一个俱乐部传奇在斯坦福桥的直接影响。

塔米·亚伯拉罕在周六对诺维奇的比赛中表现出色，他称赞兰帕德给了切尔西年轻球员更多的信心。

亚伯拉罕梅开二度，帮助蓝军在卡罗路以3-2艰难取胜，在2019-20赛季拿到了他们的第一个三分。

这位21岁的球员上赛季租借到阿斯顿维拉打进26粒进球，但有些人怀疑他是否有能力将这种状态带到英超联赛。

兰帕德对亚伯拉罕的信任在这个周末得到了回报，这位射手赞扬了蓝军主帅对俱乐部年轻球星的鼓励。

亚伯拉罕在切尔西官方网站上说:“能得到这样的支持我感到很高兴，尤其是他对年轻球员的支持。他给了我们信心。当教练信任你的时候，你只想做到最好，百分之百地付出。”

在8月8日切尔西0-4负于曼联的比赛中，亚伯拉罕没有进球，三天后在欧洲超级杯点球大战中输给利物浦，亚伯拉罕错过了一个决定性的点球。

这位英格兰U21国脚在伊斯坦布尔赛后在网上受到了种族主义的辱骂，但他仍然努力工作，为自己的位置而奋斗。

尽管本赛季开局艰难，亚伯拉罕仍然对自己的能力充满信心，他的目标是在稳定地进球。

“我一直相信自己，”他补充道。“我知道在赛季初我有一段艰难的时期，但我不会让这影响到我。它驱使我前进。现在我已经进了两个好球，希望我能继续为切尔西进球。”说到底，这就是足球。你只需要尽可能地享受它。这不是一个漫长的职业生涯，所以当你在那里的时候，你必须尽你最大的努力去享受它。”