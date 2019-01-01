亚伯拉罕收前辈建议：还年轻就别听质疑

卡西拉奇了解斯坦福桥的生活，也了解前锋的进球艺术，正是如此，才让他对亚伯拉罕有着更多的期待。

切尔西青训出身的亚伯拉罕此前曾被租借到布里斯托城，斯旺西城以及阿斯顿维拉效力。本赛季回归斯坦福桥后，这位年轻射手迅速取得了主帅兰帕德的信赖。

他穿上蓝军9号球衣，在面对诺维奇的比赛中梅开二度，成为球队历史上第三年轻在英超单场打入两球的球员之外，还帮助“神灯”取得了上任以来的首场胜利。

卡西拉奇也曾为蓝军在锋线上攻城拔寨，他相信本赛季已经收获四粒进球的亚伯拉罕还将做出更大的贡献。

这位前意大利锋霸告诉《每日邮报》：“亚伯拉罕起步相当稳，他有天赋也有能力，所以我希望他可以在这个水平赢得冠军。”

“他还是个年轻小伙子，他必须让自己无视那些质疑。成长就肯定会犯错，他有权利犯错。”

卡西拉奇也为现任蓝军主帅送上了支持，他认为征召青训球员，给予这些年轻人以机会，是非常正确的选择。

他继续说道：“兰帕德的机会很好。他只需要放心打出手里的牌，因为没有什么可以失去的了。我相信他在推行自己的想法方面会取得成功，他爱这些年轻球员，这让他备受尊敬。”

不过卡西拉奇的斯坦福桥生涯其实算不上成功，他在加盟仅仅十场之后就出现了严重的膝伤，最终无奈退役。

回忆起这段经历，前意大利国脚仍然十分遗憾：“对我来说，伦敦和切尔西就是一个梦想。而严重的意外毁掉了一切。”