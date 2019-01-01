亚伯拉罕：我看着吉鲁踢球长大 他就像我老大哥

这名法国国脚最近几周表达了对他上场时间不足的担忧，但是他的教练敦促他要有耐心。

弗兰克·兰帕德对奥利维耶·吉鲁的言论表示支持，吉鲁说他“不接受在切尔西做替补”，但蓝军主帅希望说服这名前锋在本赛季期间留在斯坦福桥。

吉鲁最近在为法国国家队征战的时候表达了他对这个赛季在切尔西缺少上场时间的失望，他说他将在明年1月就他的未来做出决定。

本赛季在西伦敦的比赛中，塔米·亚伯拉罕成为了兰帕德的首选射手，他也是英超联赛中进球最多的球员之一。

亚伯拉罕的受宠意味着吉鲁得不到机会，吉鲁的合同将在本赛季结束时到期，兰帕德理解这位33岁的球员对缺少正常比赛时间的不满。

“不，（我们希望他留下）因为现在，他是球队的重要一员。就像我说的，塔米一直在创造机会，但我会和他（吉鲁）坐下来，因为我尊重他。但是我希望他留在这里。”兰帕德在斯坦福桥告诉记者：“在他离开之前，我和吉鲁聊了很久。我总是尊重所有的球员，尤其是他这个年龄的球员。我也经历过三十出头的时间。我喜欢他的专业精神。他跟我说话时滔滔不绝。他在法国队时，总是滔滔不绝地讲他的金句。”

“他不应该高兴地接受没球踢。这是好球员该做的。就像我对吉鲁说的，他会得到他的比赛并且对我们有很大的影响。现在，因为塔米现在的表现，他没有那么多的上场时间。所以，这将是我在一月份和吉鲁愉快地坐在一起谈论的事情，但是距离一月份还远。”

法国主帅迪迪埃·德尚也表达了吉鲁的担忧，因为法国队已经为明年夏天的2020年欧洲杯做好了准备，届时他们将成为夺冠的热门球队之一。

然而，兰帕德一直强调吉鲁在困难环境下的专业精神，他的话得到了21岁的亚伯拉罕的回应，亚伯拉罕承认他从与这位世界杯冠军的训练中学到了很多。

在切尔西1-0战胜纽卡斯尔后，亚伯拉罕说：“我觉得吉鲁就像我的老大哥一样。我总是在训练场上向他学习，我看着他长大。他总是支持我。”

“当一个人做得很好并且进球的时候，你必须支持他，这就是他为我做的。我观察不同的前锋。吉鲁显然不是世界上最快的前锋，但他所拥有的是令人难以置信的。

“他的一脚出球、他的控球、他的第一时间射门，我只是把那些我在训练中看到的小细节运用。如果球从空中进入禁区，他的凌空射门和所有的东西都在点上，所以你必须把这些小技术添加到你的比赛中。

“我是视觉型学习者。我喜欢观察和接受别人的想法，并加以运用。巴舒亚伊也一样，他也是一个出色的前锋。能和这两位球员一起训练对我来说太棒了。”