亚伯拉罕已成蓝军法宝 射手欲望得到队长肯定

切尔西队长相信亚伯拉罕未来将成为英超最具威胁的锋线杀手，并且重返斯坦福桥的首个赛季，这名前锋就已经参与竞争金靴。

伤愈后的亚伯拉罕也在切尔西2-1击败维拉的比赛中复出，在自己取得进球的同时还为芒特送上助攻。这场比赛也是兰帕德的球队过去三场比赛中获得的首场胜利。

本赛季至今，亚伯拉罕在14场比赛中取得了11粒进球，目前跟在莱斯特射手瓦尔迪之后，排名英超射手榜第二位。

虽然亚伯拉罕上赛季曾被租借效力于维拉，直到兰帕德就任切尔西主帅后才得到重用，但阿兹皮里奎塔已经充分感受到了这位23岁的英格兰射手对于球队的重要作用。

切尔西队长说道：“他有潜力去达到更高的水平。我们都知道现在只是12月，我们还剩下很多比赛。但凭借他的激情和饥渴，他有能力攀上顶峰，这点毫无疑问。”

“就看他从季前赛开始一直在努力工作，不断提高，我相信他可以取得更多进球。”

“他不仅能够进球，他是为团队而战，他还可以在我方半场完成拦截，抢回球权。这都是他的作用。”

“他（在对阵维拉的比赛中）还送出了漂亮的助攻。我评估他不会只看他的进球数，因为他所做的也不止是进球。他的求胜欲令人惊叹。即使受伤，他也会想办法尽快归队。”

“对阵维拉的比赛对他来说应该是很特别的，因为他正是跟随维拉升入英超的，他在那里度过了非常美好的时光。所以这对他来说应该是一场特别的比赛。”

“我很高兴看到他展现出了他的优势，进球和助攻。他是我们的关键球员。他在季前就已经流露出了作为切尔西射手的求胜欲。”

“这是他从青训开始就一直为之努力的梦想。他得到了属于他自己的机会，并且将机会利用到了极致。”

“瓦尔迪打出了一个精彩的赛季，取得了很多进球。亚伯拉罕的排名在他之后，而出现在那里，是因为亚伯拉罕值得这个位置。”

从维拉身上全取3分后，切尔西目前位列英超积分榜第四位，领先排名第五的狼队6分。