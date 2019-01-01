亚伯拉罕：对我的种族歧视令母亲落泪

这位蓝军前锋是最近在社交媒体上被辱骂的众多足球运动员之一，并透露了这对他的家庭造成的影响。

塔米·亚伯拉罕透露，他最近在社交媒体上受到的种族歧视令他的母亲落泪。

在上个月对阵利物浦的欧洲超级杯比赛中，亚伯拉罕的点球被扑出，他很快就在网上受到了种族主义的攻击。

尽管21岁的他尽力不去理会这种歧视，但他承认，他的母亲很难看到他的儿子受到这样的对待。

亚伯拉罕告诉CNN：“我记得和我妈妈说过话，她很激动，她哭了。她只是在想：‘为什么是他?为什么是他?’听到这个消息显然不太好，尤其是看到你的儿子受到辱骂。对我来说，我一直是个坚强的人，这对我影响不大。但这么说，它可能会影响那些和我性格不一样的人。对我来说，这是一个充满挑战的时刻，我经历了很多情绪。”

本赛季，社交媒体上的种族歧视已经成为一个突出的问题，曼联双星马库斯·拉什福德和保罗·博格巴也是受害者。

亚伯拉罕本赛季为切尔西打进四球，他对种族歧视现象依然如此明显感到震惊。

“我以为它早就消失了。”他说：“当然，在某些国家，你总会时不时地遇到这种情况，但不，我不认为这在我们这个时代会是一个问题。”

亚伯拉罕因在超级杯决赛中的表现而受到批评，但他在联赛中表现出色，并透露队友和教练的支持对他平息批评至关重要。

亚伯拉罕说：“我受到了很多辱骂，但是兰帕德总是用他的手臂搂着我的肩膀，把我扶起来。在那之后，小伙子们、教练和切尔西的每个人都支持我。第二天，兰帕德打电话给我，问我怎么样了。他不想重提这件事，因为他知道我的感受，只是想知道我现在怎么样，确保我没有从足球中分心，我的个人生活也很好。当你经历这样的时刻时，有这样的支持是件好事。”

兰帕德的球队目前在英超排名第11位，他们前四场比赛只赢了一场，下一场将在周六客场迎战狼队。