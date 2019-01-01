亚伯拉罕：威廉的进球是个世界波 赢球意义重大

这是威廉为切尔西的第300次出场，这位前矿工球星在欧冠对阵里尔的比赛中为球队带来了一个制胜球。

切尔西前锋塔米·亚伯拉罕很高兴看到他的球队在欧冠中2-1战胜里尔，他称蓝军的胜利是“重大的”。

在欧冠的第一个比赛日主场输给瓦伦西亚之后，切尔西需要在周三客场对阵里尔的比赛中有出色的表现。

亚伯拉罕在第22分钟以一记精彩的转身和射门首开纪录，但11分钟后里尔凭借维克托·奥西梅恩的头球扳平了比分。

然而，在第77分钟，威廉接到替补队员卡勒姆·哈德森-奥多伊的传中，以一记凌空抽射锁定胜局。

亚伯拉罕周三刚满22岁，赛后他说，看到他的巴西队友打进了制胜的一球，他一点也不惊讶。

“我们知道我们需要胜利。我知道我会有机会的，我很好地把握住了。这个地方从来都不是一个轻松的地方，威廉打进一个世界波——这并不奇怪。”亚伯拉罕告诉英国BT体育：“教练总是想把事情搭配好，我们可以在任何体系里踢球。这是重大的（胜利）。”

在威廉为切尔西出场第300次的这个晚上，他也很高兴地确保了一场胜利。

“我们需要赢球，我们一直很努力，小伙子们做得很好。”巴西人告诉BT体育：“现在我们必须继续前进。”

切尔西已经在所有的比赛中连续赢了三场，他们的主教练弗兰克·兰帕德很高兴看到他的球队从对瓦伦西亚的失利中恢复过来。

“感觉真的很好。”兰帕德告诉BT体育：“这是一个非常艰难的地方，加上没有击败瓦伦西亚的压力。这是一些人第一次在欧洲旅行。”

其中一名球员是托莫里，兰帕德对他21岁的后卫的表现很满意。

“托莫里再次表现出色。”兰帕德说：“他必须坚持下去。”

接下来切尔西在欧冠中将连续两轮对阵阿贾克斯，阿贾克斯在两连胜后在H组排名第一。

“现在阿贾克斯已经在小组中占据了优势。”兰帕德说：“这给了我们信心和分数。现在艰苦的工作开始了。”