亚伯拉罕受伤 切尔西中锋荒 但一月不会有补强

蓝军目前状态不佳，在进球方面颇为挣扎，但是在一月的转会窗口期间，可能不会有任何重要的球员来到斯坦福桥。

切尔西在最近两场英超联赛之后沮丧地离开了球场。兰帕德年轻的球队渐渐褪去了光彩，人们都在寻找答案。

通常情况下，一月份的第一个想法是梦想有一笔大额转会，但大多数英格兰顶级俱乐部不得不面对这样的现实：他们想要的球员可能无法在冬季转会窗口关闭前得到。

阿森纳在斯坦福桥0-1和1-2落后并以2-2逼平的对手，顽强的10人的反击让切尔西球迷比以往任何时候都渴望新鲜血液。

在切尔西最近的失望之后，兰帕德在这个问题上受到了质疑，但是他似乎对球队获得提高阵容所需要的球员的机会持谨慎态度。

“我知道我们需要加强的地方，但这对我们来说是一个困难的窗口，”兰帕德在斯坦福桥说。“这可能更像是一个短期窗口。”

“这个赛季给了我们什么，并将继续给我们的是在球场上的答案，在我认为我们可以变得更好的领域。这是我的权利，但不是在这个窗口。”

兰帕德此前曾呼吁俱乐部签下球员以增加进球，而在周二，在塔米·亚伯拉罕一瘸一拐地带伤离场后，这一要求似乎有所加强。

亚伯拉罕努力赢得角球为切尔西带来了第二个入球，但是，在这样做的同时，他也撞进了广告牌。

他在比赛的最后10分钟与伤痛作斗争，但这对他的快速恢复的长期前景可能弊大于利，尽管兰帕德不希望面对他的首选9号位选手在很长一段时间内都缺席的局面。

“他的脚踝被撞了一下；他敷了冰，”兰帕德在斯坦福桥说。“我还没有和他谈过，所以我不能告诉你最新的情况。”

这名前锋的15个进球让他成为了一名特殊的天才，而22岁的他的缺阵将会给蓝军带来沉重的打击，因为他们在锋线上没有其他的选择。

米西·巴舒亚伊已经在切尔西三年半了，但是他是否有能力稳定的得分并有效的控球仍然存在疑问。

这就是为什么比利时人是一个固定的替补，而亚伯拉罕在被租借到阿斯顿维拉后回到切尔西后得到了9号球衣。

事实上，在安东尼奥·孔蒂、毛里齐奥·萨里和现在的兰帕德的任期内，巴特舒亚伊只首发过四次，但从替补席上出场了42次。

在最近对阵阿森纳的比赛中，他并没有发挥出应有的作用，因此也没有增加他上场时间的希望。

巴舒亚伊在兰帕德的带领下只打了140分钟的联赛，甚至被遗忘的球员奥利维耶·吉鲁——希望在这个月加盟国米——本赛季他的比赛时间都比巴舒亚伊还多。

由于对亚伯拉罕的替补人选缺乏信心，兰帕德甚至在对阵西汉姆的比赛中使用了克里斯蒂安·普利西奇作为假9号。

巴黎圣日耳曼的卡瓦尼是切尔西的目标。然而，马德里竞技仍然希望得到这名乌拉圭国脚，而他也希望与西蒙尼合作。

如果切尔西得不到卡瓦尼，那么蓝军球迷将不得不接受这个月没有新援的现实，因为兰帕德现在对签下其他位置的球员没有兴趣。

这对很多球迷来说是难以接受的，因为在他们的转会禁令解除后，人们一致期待切尔西将会在市场上非常活跃。

不过，最主要的问题还是亚伯拉罕的健康问题。即使这次受伤并不严重，切尔西也明显缺乏高质量的替换者。

如果22岁的亚伯拉罕需要休息，或者在以后的比赛中受到更严重的打击，谁会顶替他呢？答案仍然是个谜。

热刺已经在没有哈里·凯恩的情况下苦苦挣扎了，而曼联的赛季也可能因为拉什福德的缺席而被打乱。

然而，切尔西对于他们的明星前锋在边线上的漫长时间的准备还远远不足。