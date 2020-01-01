亚伯拉罕公布伤愈复出计划 切尔西和英格兰正在等待他

蓝军前锋声称他已经完全康复了，此前他的脚踝出现了一些有点小问题，他打算在三个月之后为三狮军团出力。

亚伯拉罕声称自己“几乎已经康复了”，切尔西正在等待他的回归，这位22岁的前锋相信自己很快就能够为俱乐部和国家队做好准备。

这位斯坦福桥青训小将在2019- 2020赛季取得了良好的开局，已经在各项赛事中打入了15粒进球，但他却在近期因伤病在球场之外度过了一段令人沮丧的时光。这个脚踝小毛病让他无法为兰帕德上阵拼杀，无法保证自己的出勤率。

这个问题实际上在一月份2-2战平阿森纳的比赛中就已经出现了，而现在它还在继续，这让亚伯拉罕的关节看起来就像一个“肿胀的球”。

其他球队

切尔西此前安排亚伯拉罕前往巴塞罗那进行了详细检查，希望找到问题的症结所在，在听到不需要手术的消息后，蓝军上下终于松了一口气。

随着这名年轻球员的回归，预计他将在接下来的几周内参加英超比赛，而后争取在外英格兰与意大利和丹麦的友谊赛中出场。

亚伯拉罕在接受《伦敦晚旗报》的采访时，当被问及自己的身体状况是否足以代表国家出战时，他表示：“是的，当然如此。我几乎完全恢复了健康。还有一些事情要做，但我很快就会回到赛场。这是一次复发，比赛让他恶化了，目前它仍然像一个肿胀的球，但已经一天天好转。”

“俱乐部想让我去巴塞罗那。他们只是想要了解那里的医疗机构对这种情况是否有着不同的看法和思维方式。他们告诉我我究竟遇到了什么样的伤病，还推荐了一些我应该去做的事情，比如说我现在就在做理疗。这一次，我只是说，当我恢复到百分之百的时候就会回到球队，而不是回来再离开。”

亚伯拉罕不顾一切地想要提高自己国家队的出场次数，因为三狮军团接下来比赛的大门仍然对他敞开。

随着2020年欧洲杯的临近，三狮军团目前缺少了头号射手兼球队队长的哈里·凯恩和曼联前锋拉什福德，目前这两人都在养伤。但舞台就在那里，如果有的人不能及时站起来展现自己，那么亚伯拉罕则希望取而代之。

他补充道：“如果参与三月份的国际比赛真的到了我手里，那将是一个极好的。我已经做好了准备。我必须站出来，做我最擅长的事。我和拉什福德谈过了。哈里·凯恩是我一直崇拜的人。我希望他能回到球队，因为他是英格兰不可或缺的球员，当然，马库斯也同样如此。他们都是伟大的青年才俊。”

“我在电视上看过英格兰队欧洲杯上的比赛，如果真的能参加，那将是梦想成真。但首先，我要回归切尔西并好好踢球。”