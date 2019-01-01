壮心不已 亚亚·图雷盼回英超：还能再战一两年

这名科特迪瓦中场在2018年离开了阿提哈德球场，但在他36岁的时候，他相信自己仍然可以在英格兰顶级联赛中发挥作用。

曼城传奇人物亚亚·图雷希望有机会再为英超添光彩，这位36岁的球员认为他还能保持在最高水平两年时间。

这位前巴塞罗那球星曾两次在瓜迪奥拉手下取得成功，他在2018年以自由球员身份离开了阿提哈德球场。自此之后，他曾在奥林匹亚科斯和青岛黄海短暂停留过。

图雷现在正在寻找另一个新的挑战，他的退役声明已经被证明是错误的，这位标志性的科特迪瓦中场相信他仍然可以为英格兰的顶级球队效力。

在接受天空体育采访时，他表示：“我很乐意，但这取决于是哪支球队。我们拭目以待，因为有时在欧洲，人们看待年龄的方式不同——这跟年龄无关。这取决于俱乐部和他们的目标。我不想走得太远，也不想推销自己，但我只是希望他们能给我一个机会，让我们拭目以待。在我的脑海中，我给自己最多一到两年的时间踢球，在那之后，我想享受和家人在一起，并尝试以其他方式工作。”

“我想为自己感到骄傲。作为一个足球运动员，有时候你过早地停下是因为人们试图让你停下，这不是发自内心的，这很复杂。我记得我在希腊的时候，人们都在猜测我的职业生涯，我很不开心。有些东西消失了。我想要掌控一切。我想我得开始着手我的教练证书了。从我还是个孩子到现在，足球一直是我生活的全部。足球是我的一部分，我可以不看足球，也可以不参与其中。”

现在，图雷正在从远处关注着英超联赛。他已经看到曼城落后英超领头羊利物浦9分。这位曼城传奇相信瓜迪奥拉会在一月的转会市场上有所作为，以帮助他实现目标。

“我认为这将会很困难，但是一月份曼城必须得到一名后卫。现在还为时不晚。”图雷补充道：“我不想责怪罗德里，但是如果费尔南迪尼奥在中场的话，那就真的很重要了。曼城想念他在那里，他是强壮的、敏锐的、聪明的，有预判也有拦截。我尊重教练的决定，但我不喜欢看到他在后防线上。”