亚亚图雷支持斯特林个性反应：年轻球员很正常

这位经验丰富的中场球员曾是英格兰人的俱乐部队友，他说人们对这件事反应过度了。

斯特林最近在英格兰的训练课中与乔·戈麦斯发生口角，但他的行为得到了前曼城队友亚亚·图雷的支持。

这名24岁的球员将与这名利物浦球员发生了争执，随后被排除在本周四对阵黑山的比赛之外。而就在24小时前，两人在一场俱乐部级别的比赛中发生了冲突，但比赛最终红军以3-1获胜。

英格兰主帅索斯盖特赞扬了斯特林的反应，并表示将会在周日与科索沃的比赛中将其召回。

斯特林的行为似乎是图雷所支持的立场，前曼城中场认为这一事件被夸大了。

“我认为人们反应过度了，因为在训练中这是可能发生的，”他告诉天空体育。“在周日的比赛中，他们面对面，然后直接又在国际比赛日中相遇。”

“这是可能发生的，我和我哥哥打架，我们争吵，我们互相殴打。教练应该把他带开。这对球员的心态不好。”

事实上，这位36岁的老将已经表示他很想回到英超，他说如果他处在瓜迪奥拉的位置上，他会对索斯盖特的反应感到不安。

“瓜迪奥拉可能对索斯盖特有点失望，”他说。“斯特林还年轻，还在学习。如果我的球员表现出这样的愤怒和表达自我，我会很高兴。这意味着他想要胜利和成就——这很重要。对我来说，一个没有这样性格的球员是没有意义的。”

“斯特林是目前英格兰最好的球员之一。我认为哈里·凯恩并没有处于最佳状态，而斯特林是英格兰最好的球员。”

“对他来说，在这样的情况下，所有的压力都压在他的肩上，他不得不面对种族歧视，而且他在安菲尔德踢球，球迷们都在嘘他，这对他有影响。教练本大可不必介入。”

斯特林代表国家队出场55次，攻入12球。