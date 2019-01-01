亚亚图雷：在中国没人因为我是黑人而嘘我

这位36岁的球员认为，球员和管理机构必须做更多的工作来打击种族主义，因为它继续困扰着比赛。

亚亚·图雷敦促足球运动员和国际足联认真对待比赛中的种族歧视问题。

这位前巴塞罗那和曼城球星一直直言不讳地批评足球管理机构在这一问题上的处理方式。

在本月早些时候举行的2020年欧洲杯预选赛中，英格兰6-0战胜保加利亚，种族主义问题再次抬头。比赛在上半场被两次叫停，因为英格兰球员让裁判意识到球迷的种族主义辱骂。保加利亚被欧足联指控种族主义辱骂和纳粹敬礼，而保加利亚足协主席鲍里斯拉夫·米哈伊洛夫在比赛结束几天后辞职。英格兰球员在比赛前表示，如果他们在索菲亚受到辱骂，他们将离开赛场，但他们却坚持踢完了整场比赛。

图雷认为他们应该采取更激烈的方式。

当被问及这三狮军团的反应时，他告诉法新社记者：“这是一个耻辱。你为什么要为英格兰踢球？他们总是在谈论，吧啦吧啦废话连篇。没有什么变化。国际足联的人根本不在乎，因为我们一直在谈论这件事，但它仍在继续。我不想说我不关心，我关心。”

他补充道：“他们必须严肃对待这件事，球员必须认真对待，否则（种族主义者）将继续这样做。他们必须让球员离开赛场。”

这位前科特迪瓦国脚目前在中甲球队青岛黄海效力，他是在7月份加盟的。这位36岁的球员的合同将在12月赛季结束时到期，他渴望找到新的挑战，尽管他很享受在中国的时光。

“我想我会在12月或1月完成合同，然后去迎接另一个挑战。”他补充道：“人们认为我已经完了，但我还没完。这是一次很好的经历，因为我看到了和欧洲的人不一样的心态——踢足球的方式，他们在球场上的感觉和行为。当我在体育场比赛时，没有人因为我是黑人而嘘我，这是一种不同的文化，他们尊重我。在欧洲，他们不尊重任何人。”