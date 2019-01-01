五星花式之人再漂泊 博拉西耶租借加盟葡萄牙体育

这位太妃糖攻击手在离开古迪逊公园后，将在葡萄牙度过这个赛季。

雅尼克·博拉西耶从英超埃弗顿租借到里斯本竞技一个赛季。

这位30岁的前锋在去年租借到阿斯顿维拉和安德莱赫特后，本赛季还没有出现过在太妃糖的阵容中。

博拉西耶于2016年8月从水晶宫转会埃弗顿，但在加盟古迪逊公园几个月后就因伤休战一年多。

在过去的18个月里，由于无法进入马尔科·席尔瓦的计划，这位边锋被球队多次外租。

对于葡萄牙体育来说，这是一个忙碌的夏天，尽管热刺和皇家马德里都很感兴趣，他们还是成功地留住了球星队长布鲁诺·费尔南德斯。

转会截止日当天，他们还租借到了巴黎圣日耳曼前锋赫塞，极大地提升了球队的锋线实力。

在去葡萄牙之前，博拉西耶在社交媒体上表示，人们的工作并不会完全符合个人的兴趣。

博拉西耶上周日在推特上写道：“上层人士就像玩乐高一样玩弄我的职业生涯。”

埃弗顿主教练席尔瓦在转会窗口关闭前就表示，他希望球队边缘球员能在其他地方找到比赛时间。

“他们知道我对球队的决定。他们都知道我的决定，我的阵容，我这个赛季的计划。”他说：“对他们来说找到一个解决方案很重要，我们俱乐部正在努力帮助他们找到一个解决方案。尽可能多地踢球对他们来说很重要，因为如果他们留在这里打不上对他们来说不是最好的事情。”