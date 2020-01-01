五大联赛德甲先行！疫情阶段每周官宣的拜仁做了哪些准备

本周四，德甲豪门拜仁慕尼黑迎来了双喜临门。首先是如人们之前预料的那样，德甲成为五大联赛中第一个回归的联赛，5月16日将重燃战火。后半程奋起直追，已经在积分榜领先4分的拜仁慕尼黑将于北京时间5月18日凌晨客场挑战升班马柏林联。也是在这一天，拜仁保持了4月初以来几乎每周都有续约的节奏，继明确了主帅弗利克、核心穆勒以及超级新星戴维斯的未来后，又确认了克洛泽下赛季进入一线队成为弗利克的助教。

五大联赛中，法甲已经确定提前结束本赛季，德甲最晚停摆却能够最早恢复，其实一点也不奇怪。首先从受疫情的影响看，虽然德国确诊人数愈17万，但康复人数已超过14万，而且有较低的死亡率。德国的综合国力和医疗能力在欧洲首屈一指。此外就是德国足球职业联盟为了联赛恢复付出了非常大的努力，并制定了周密的计划。厚达41页的联赛重启方案，包括了内场、看台和场外具体到不同时间可以容纳的人数和分工，比赛不同时间段需要注意的事项，电视转播、球队训练、入住酒店以及一旦出现病例如何隔离等非常详细的规定。

其他球队

对于德甲的重启，著名足球评论员刘建宏在上周五做客“仁声鼎沸”节目也表达了自己的观点。这是一档每周直播的拜仁官方节目，在俱乐部官博和抖音账号同步直播，联线慕尼黑前方拜仁同事、知名媒体人、专业人士和拜仁球迷，拜仁也是第一家每周直播的欧洲俱乐部。刘建宏表示愿意相信德国政府的判断，“总理默克尔本人也是球迷，多次出现在国家队比赛赛场，也包括2013年拜仁和多特蒙德的欧冠决赛。从现在德国政府出台的规定，以及职业联盟的具体细节来看，德甲应该已经做好了准备。”

具体到拜仁慕尼黑，弗利克周四给球队放假一天，周五和周六两天在总部恢复集中训练结束后，就要集中入住酒店，过上隔离的生活。接下来拜仁会主要在青训中心训练，也会去安联球场体验一次空场比赛的感觉。在周五“仁声鼎沸”节目，总部同事史越川戴着拜仁特制版口罩出镜，向大家展示了目前塞贝纳大街的情况。这些特殊的口罩是拜仁进行的一次公益事业，全部销售收入会建赠给基米希和格雷茨卡两名球员发起的“WeKickCorona”活动，在口罩推出仅仅24小时候就卖出了超过10万个。除此之外，俱乐部还给球迷推出一则暖心视频，莱万、基米希、阿拉巴和格纳布里出镜，具体示范科普大家如何科学防疫。

就在“仁声鼎沸”节目播出的同时，K联赛拉开帷幕。作为拜仁东亚区青训主管的德国人马永明，目前正在韩国，他介绍了当天水原三星和全北现代比赛严格的管控，包括观众不能入场，所有替补球员和教练都要戴口罩，所有人入场前都要查体温。刘建宏则谈到德甲和K联赛开展对于中超的意义，他明确表示：“在这种情况下，如果中超还不考虑开幕的可能性，实在是有些过于保守了。”

拜仁和韩国足协有合作协议，目前拜仁阵中也有一名韩国球员郑优营。他在上赛季获得过正式比赛出场机会，本赛季一度转会弗赖堡，在冬歇期回到拜仁后，代表二队有相当不错的表现。值得一提的是，郑优营特意拍摄了一段视频向中国球迷问好。马永明则展示了自己流利的中文，称赞他脚下技术好，速度快，而且已经很好掌握了德语，“他完全有能力融入拜仁大家庭。”