互有攻守 有些意外 孙兴慜谈周中“韩朝”德比

韩国攻击手在周中的激烈交战后安全着陆，这让他松了一口气。

热刺球星孙兴慜称韩国与朝鲜的比赛“非常激烈”，两国在周二的世界杯预选赛中以0比0打平。

比赛在空无一人的金日成体育场进行，没有球迷被允许入场观看比赛，双方都得到了两张黄牌。

朝鲜目前在世界排名第113位，韩国排名第37位，这使得比赛结果出人意料。

孙兴慜是这场比赛中最出名的球员，他谈起了与这个北方邻国的激烈交手的感受。

孙兴慜周四上午在仁川机场对记者说：“我们没能赢球真是太糟糕了，但是这场比赛非常有侵略性，我认为在没有受伤的情况下安全回国是一个巨大的成就。”

“朝鲜球员很敏感，也很有侵略性。有很多严重的咒骂。”

孙兴慜还说，他对在一个空无一人的体育场里踢球并不感到震惊，在平壤期间不允许使用手机后，他睡得更好了。

韩国足协副主席崔英日比孙兴慜更严厉地批评了朝鲜的比赛方式。

“这就像一场战争。我从来没有在足球场上看到过这样的（攻击）。”

与此同时，韩国队教练保罗·本托对韩国队的表现和裁判的表现表示遗憾。

本托告诉记者：“这根本不是一场好比赛。我们没有执行我们所准备的。”

“我们上半场踢得并不好，对手控制了我们。我们在下半场做得更好了，但是由于裁判的原因，比赛出现了太多的停顿。”

国际足联主席因凡蒂诺对整个场面感到失望，并就对外国媒体对比赛的报道限制感到不满。

因凡蒂诺在国际足联网站上的采访中说:“我本期待看到这样一场历史性的比赛，但却失望地看到看台上没有球迷。”

他说:“我们对这一事件以及与直播有关的几个问题，包括外国记者的签证和入场问题感到惊讶。

“对我们来说，新闻自由和言论自由显然是最重要的，但另一方面，如果认为我们可以在一分钟内改变世界，那就太天真了。”