二门也不能亏本 巴萨为西莱森标价2500万欧元

荷兰国门西莱森效力巴塞罗那三个赛季只在西甲出场5次，他希望获得更多的出场时间。

巴塞罗那门将西莱森已经同意加盟葡萄牙冠军本菲卡，但是价格谈判阻碍了转会。

够力足球了解到，尽管荷兰国门在过去的两个赛季几乎没有出现在一线队的比赛中，但红蓝军团要价2500万欧元(2200万英镑/ 2800万美元)。

本菲卡对这名球员的估价接近1500万欧元(1320万英镑/ 1670万美元)，两家俱乐部正在进行谈判，希望达成妥协。

西莱森已经在本赛季最后几个月明确表示他希望离开诺坎普，因为他在加泰罗尼亚的顺位一直落后于特尔施特根。

本赛季他只出场了10次，其中6次是在国王杯的前几轮比赛中出场的，保持了3场零失球。

尽管他仍然是荷兰国家队的首选，但这位30岁的球员渴望在明年夏天欧洲杯之前获得稳定的上场时间。

在四月份接受Ziggosport采访时，他说：“这个赛季结束后，我将首先去度假，然后我希望找到一家新的俱乐部，获得更多的上场时间。”

西莱森在2016年夏天以1300万欧元(合1150万英镑/ 1450万美元)的价格从阿贾克斯加盟巴塞罗那，但在他效力的三个赛季里，他只在西甲联赛中出场5次。

他目前的合同将持续到2020-21赛季末，巴萨希望能够得到比当初为这名门将支付的更多的钱。