争议误判不断 流浪者呼吁苏格兰联赛引入VAR
流浪者队总经理斯图尔特·罗伯逊在一份声明中重申了俱乐部对VAR的支持，声明称前锋阿尔弗雷多·莫雷洛斯是苏格兰足球中“特别需要关注的人”。
周日，杰拉德的球队在苏超的老字号德比战客场取胜，尼克拉·卡蒂奇的制胜球帮助球队2-1击败凯尔特人。
然而流浪者在将与对手的分差缩小到2分后，他们对裁判的判罚很不满意。
奥德松·爱德华德为凯尔特人扳平比分的第一个进球似乎击中了他的手臂，而莫雷洛斯在最后时刻被罚下——这是他在流浪者队的第七张红牌——他的第二张黄牌是假摔，而他在老字号德比的零进球纪录还在继续。
正如罗伯逊在周一所解释的那样，苏格兰足球缺少VAR——这一系统在同一天的英格兰超级联赛中饱受诟病——对流浪者队来说是一种挫折。
罗伯森说：“这不是对裁判的批评，因为他们经常要在非常困难的条件下和非常情绪化的环境下比赛，就像我们的球员和教练一样。”
“现代比赛的速度也意味着，要在需要的确定性程度下做出分秒不差的判断是极其困难的。我们相信，VAR的引入将极大地帮助裁判减少错误判罚的数量，这些判罚有时会对比赛结果产生巨大影响。”
“最近几周，流浪者队遭遇了判断失误，但我们坚信VAR对每个人都有好处，尤其是裁判自己。”
流浪者队的声明强调了三个“明显的错误”，包括爱德华德的进球，莫雷洛斯在对阿伯丁的比赛中没有获得点球，以及凯尔特人在苏格兰联赛杯决赛中越位的制胜球。
莫雷洛斯在凯尔特人公园被红牌罚下后，一直被批评有明显的割喉动作。
俱乐部说：“毫无疑问，阿尔弗雷多是特别值得关注的，无论在场上还是场下。的确，关于他的一些言论和文字有很多不足之处，没有任何迹象表明苏格兰足球是最受欢迎的环境。”
“就连阿尔弗雷多离开球场时的手势，现在也被某些人描绘成一种凶险的举动，而实际上，这是南美各地普遍使用的一种手势，它只是简单地表示某事——在这里是指比赛——已经结束了。”