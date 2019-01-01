争议误判不断 流浪者呼吁苏格兰联赛引入VAR

流浪者对阵凯尔特人的比赛中反复出现的有争议的判罚引起了人们的反应，同时他们也为莫雷洛斯的红牌进行了辩护。

流浪者队总经理斯图尔特·罗伯逊在一份声明中重申了俱乐部对VAR的支持，声明称前锋阿尔弗雷多·莫雷洛斯是苏格兰足球中“特别需要关注的人”。

周日，杰拉德的球队在苏超的老字号德比战客场取胜，尼克拉·卡蒂奇的制胜球帮助球队2-1击败凯尔特人。

然而流浪者在将与对手的分差缩小到2分后，他们对裁判的判罚很不满意。

奥德松·爱德华德为凯尔特人扳平比分的第一个进球似乎击中了他的手臂，而莫雷洛斯在最后时刻被罚下——这是他在流浪者队的第七张红牌——他的第二张黄牌是假摔，而他在老字号德比的零进球纪录还在继续。

正如罗伯逊在周一所解释的那样，苏格兰足球缺少VAR——这一系统在同一天的英格兰超级联赛中饱受诟病——对流浪者队来说是一种挫折。

罗伯森说：“这不是对裁判的批评，因为他们经常要在非常困难的条件下和非常情绪化的环境下比赛，就像我们的球员和教练一样。”

“现代比赛的速度也意味着，要在需要的确定性程度下做出分秒不差的判断是极其困难的。我们相信，VAR的引入将极大地帮助裁判减少错误判罚的数量，这些判罚有时会对比赛结果产生巨大影响。”

“最近几周，流浪者队遭遇了判断失误，但我们坚信VAR对每个人都有好处，尤其是裁判自己。”

流浪者队的声明强调了三个“明显的错误”，包括爱德华德的进球，莫雷洛斯在对阿伯丁的比赛中没有获得点球，以及凯尔特人在苏格兰联赛杯决赛中越位的制胜球。

莫雷洛斯在凯尔特人公园被红牌罚下后，一直被批评有明显的割喉动作。

俱乐部说：“毫无疑问，阿尔弗雷多是特别值得关注的，无论在场上还是场下。的确，关于他的一些言论和文字有很多不足之处，没有任何迹象表明苏格兰足球是最受欢迎的环境。”

“就连阿尔弗雷多离开球场时的手势，现在也被某些人描绘成一种凶险的举动，而实际上，这是南美各地普遍使用的一种手势，它只是简单地表示某事——在这里是指比赛——已经结束了。”