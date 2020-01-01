争议不断 穆里尼奥指责VAR没有罚下斯特林

葡萄牙人很高兴看到他的球队战胜了英超卫冕冠军，但他对比赛官员的印象不太好。

穆里尼奥坚持认为拉希姆·斯特林应该在周日热刺战胜曼城的比赛上半场被罚下，然后赞扬了他的球员在比赛中付出的努力。

在托特纳姆热刺球场，比赛的前45分钟有很多的争议时刻，最引人注目的是当曼城被判点球时，VAR判定塞尔日·奥里耶在禁区内将塞尔吉奥·阿圭罗绊倒。

伊尔凯·京多安的点球被雨果·洛里扑出，但是VAR也是上半场早些时候的话题，当时斯特林在对德里·阿里的一次鲁莽的冲撞中逃过了一张红牌。

其他球队

这名曼城边锋对阿里粗暴犯规，但他甚至没有得到一张黄牌，这让穆里尼奥和他的球员们怒火中烧。

客队最终在下半场被缩减到10人，津琴科因第二张黄牌被罚出场，这使得比赛的势头对托特纳姆热刺有利。

1月签约的贝尔温在随后的比赛中打进了一粒精彩的处子球，随后孙兴慜在第71分钟又打入一球，比赛最终以2-0结束。

穆里尼奥称他的球队的表现是“非凡的”，但在看到两个关键的决定对他们不利后，他对VAR充满了批评。

“我真为孩子们感到高兴。我们在一些情况下是幸运的，但从另一个角度来看，非常非常不幸的是，VAR没有决定给我们一张斯特林的红牌。”他在赛后说：“这是一张明显的红牌，如果我们在对阵10人对手的比赛中踢了75分钟，那将是一场完全不同的比赛。”

“我看到其他情况下的决定是红牌。（比如）孙兴慜对切尔西的红牌。孩子们太了不起了。这次扑救太棒了，这是上帝的旨意，因为这不是点球。”

穆里尼奥评论贝尔温的进球：“太犀利了。优秀的门将都无法阻挡。”

穆里尼奥淡化了这场胜利的重要性，他说：“这将是一场艰难的比赛。我们还在三线作战。但对我们来说，这是一个美好的周末。”

托特纳姆热刺现在期待周三足总杯第四轮对南安普顿的重赛，然后在寒假休息一段时间。