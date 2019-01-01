争议不断 瓜迪奥拉：VAR每周都是一团糟

尽管看到他的球队取得了决定性的胜利，西班牙人还是忍不住对VAR技术进行了评判。

曼城主帅瓜迪奥拉在观看了周日2-0击败谢菲尔德联队的比赛后，认为VAR在英超每个周末都是“一团糟”。

在上半场低迷的表现后，瓜迪奥拉的球队以一种有争议的方式改写比分，主裁判克里斯·卡瓦纳干扰了比赛，阿圭罗最终破门。

尽管谢菲尔德联抗议，这个进球还是被判有效，曼城主帅本人似乎也暗示他的球队从不稳定的VAR中受益。

瓜迪奥拉在赛后接受天空体育采访时说：“我说过很多次了，关于VAR我有一份很长的名单。每个周末都是一团糟。”

“在其他比赛中，情况很糟糕。希望下赛季它能做得更好。”

谢菲尔德联也在周日的比赛中错失了首个进球，因为VAR认为利斯·穆塞特被判越位，而谢菲尔德联的教练克里斯·怀尔德则认为他的球队在这个赛季受到的待遇很糟糕。

怀尔德告诉英国广播公司体育频道：“我们又一次被VAR否定了一个进球，这个周末有8个或9个球被吹掉，这对比赛和微小的差距没有任何帮助。”

“但我会把这个问题留给其他人来讨论，因为我已经说得太多了。”

谢菲尔德联本赛季有5个进球被VAR排除在外，比其他任何一支球队都多。

在曼城首开纪录的进球中，怀尔德补充道，他坚信这是一个错误，裁判应该做出一个“明智的决定”来阻止进球。

“我去看了裁判，他很诚实。我们犯了错误，我相信他也犯了错误。事情发生得那么快，我想他可能需要得到同事们的一点帮助。”

“我们讨论了新的规则，如果裁判触球，他就必须坠球重开，所以如果他挡道并妨碍我们，那么他肯定会做出明智的决定。如果他做出了明智的决定，那么我认为现场没有人会说任何话。”