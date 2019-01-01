争议不断 曼丹达支持比赛因反同标语暂停

尼斯对马赛的比赛因同性恋标语而被迫暂停，双方球员都表达了他们的失望。

尼斯中场球员皮埃尔·里斯-米罗和马赛队长史蒂夫·曼丹达谴责了周三法甲联赛中禁止同性恋的标语。

马赛在周中客场2-1战胜了尼斯，比赛一度因为有争议的标语而暂停。

裁判克莱门特·图尔平在观众席中中发现了包括恐同语言在内的两个标语后决定停止比赛，这一延迟持续了大约5分钟。

“我们不会躲在比赛中断的后面，”里斯-米罗说：“但这伤害了我们，我们处在一个强大的时代。这个决定合理吗?我们都反对歧视。我们不可能在一夜之间改变一切。我在场上听到过这样的歌。现在，如果你必须监管每一场比赛，事情就会变得复杂起来。”

尽管里斯-米罗对比赛中的中断没有留下什么印象，马赛门将曼丹达还是为裁判的判罚进行了辩护，同时他还抨击了那些破坏比赛气氛的球迷。

“我完全理解裁判。必须制止这种行为。”他说：“体育场应该是一个充满节日气氛和乐趣的地方。对于我们球员来说，这种干扰总是很复杂的。在比赛中总是很难很快恢复。”

这并不是法国足球史上的第一次。在2019- 2020赛季，法国的裁判们被告知，如果比赛中出现仇视同性恋的横幅，或者听到了仇视同性恋的呼喊，裁判们将停止比赛。

8月16日法甲南锡和勒芒的比赛是第一次被暂停，而在周日对阵摩纳哥和尼姆的比赛中，一名裁判也威胁要暂停比赛。

比赛的中断一直是相关人员谈论的话题。

尼斯的西普里安对Canal+说:“每次愚蠢的人做出这样的举动，我们都不能停止比赛。我反对一切歧视、恐同或种族主义。但我们不能因此而停止比赛。这是荒谬的。”

这是马赛本赛季在新主教练博阿斯的带领下取得的第一场胜利，同时也结束了尼斯完美的赛季开局。