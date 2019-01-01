争四球队都没赢 埃梅里对枪手四强完赛有信心

枪手主帅对球队获得欧冠席位的机会充满信心，尽管在周末令人震惊地输掉了一场比赛。

埃梅里相信阿森纳能够在最终进入英超前四，尽管他的球队在周日对阵水晶宫的比赛中遭遇了挫折。

在主场2-3负于水晶宫的比赛后，北伦敦队没有抓住超越北伦敦德比对手热刺的机会，后者在周末也以0-1负于曼城。

西班牙教练承认他的球队在对水晶宫的比赛中犯了错误，并得到了惩罚，但他坚称枪手正在朝着正确的方向前进。

埃梅里在周二的新闻发布会上说:“首先，我们犯了一些我们在国内联赛上通常不会犯的错误。”

“第二，他们利用我们的错误(惩罚我们)，以很好的表现压制了我们。他们有许多优秀的球员。”

“首先说的是我们自己，其次是说的对手。我们可以输球，也可以赢球，但我认为球队表现出了一致性，周日这样的例外不会让我们怀疑自己或失去信心。”

“是的(我有信心进入前四)。这也取决于其他球队的比赛结果。”

“我们能否获胜取决于我们自己。周日，我们没有赢，也许可以在接下来的比赛中获得胜利。”

“我们赢不赢取决于我们自己，但接下来我们将面对非常艰难的比赛。”

“我们希望在38场比赛中都保持醒目和稳定。”

埃梅里确认枪手将在周三对阵狼队的比赛中失去拉姆塞和苏亚雷斯，但他拒绝透露其他球员的健康状况。

此外，他为自己不同寻常的谨慎回应进行了辩护，称自己想向竞争对手隐瞒信息。

“我不会告诉你我们在球员、体系、受伤球员或首发阵容方面的打算。”

“我想把所有的消息都留到明天。对不起，我认为这对我们更好。”

“是的，但也许今天(我异乎寻常地保密)。这样的做法有时会改变很多东西。也许我不想弄清楚球员们的情况。我更倾向这么做。这不是针对你们(媒体)，而是因为我们的对手。”

阿森纳输给水晶宫并不是一场灾难，因为他们竞争前四的对手们都没有在周末的比赛中获胜。

曼联0-4输给埃弗顿，切尔西2-2战平伯恩利，此外还有输给曼城的热刺。