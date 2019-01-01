争吵继续 欧文：希勒把执教纽卡失败怪罪于我

这位前射手再次将矛头指向了他的前队友，暗示阿兰希勒只是为了逃避10年前的降级的责任。

迈克尔·欧文和阿兰·希勒两人的公开争吵还在继续，前者认为后者将他自己在担任纽卡主教练时的失败原因归咎于他。

这位喜鹊传奇人物本周在推特上批评了他的前队友，此前这位前队友在一次采访中透露后悔在2005年从皇马转会而来。

欧文在纽卡呆了四年，出场79次，之后纽卡在希勒担任看守教练期间从英超降级，而欧文也离开了纽卡加盟曼联。

在回应希勒的嘲讽——欧文对纽卡斯尔并不像很多人认为的那样忠诚后，后者认为这位前英格兰明星射手仍然在努力接受他所存在的管理方面的缺陷。

欧文对ESPN说:“如果阿兰·希勒得出结论,说我不喜欢最后一场对阵阿斯顿维拉的比赛,因为我担心受伤,随后担心我的下一步行动,如果这就是他所想的,就是他在作为纽卡主教时是如何克服不怎么成功的失望之情的。“

“这几乎是一个悲伤的时期，有时你不得不去责怪别人。”

“我这辈子这样做过很多次。你认为我在球场上说过“我今天很糟糕，都是我的错”吗？不可能。如果你那样，你永远也成不了足球运动员。”

“不管你怎么想，你会认为‘右后卫不能传中，中场没有足够的创造力，我的锋线搭档没有看到我的跑动’。”

“当你处于比赛的顶端时，很少情况下，你会责备自己。

“就像我说的，这是对希勒的赞美。我想，他必须找到一种不责怪自己的方式，为纽卡斯尔所发生的一切负责。

“但我发现，当我在他接手的那段时间里身体还不太好时，他却做出了责怪我的决定，这让我很难接受。而在最后一场比赛中，我的身体处于危险之中，当时我腹股沟受伤，距离恢复健康只有一两周的时间。”

“所以我明白，但我不同意。我不认为他会改变主意，改变观点，所以我几乎认为那是毫无意义的。”

他们在2008-09赛季灾难性的比赛后分道扬镳，欧文承认他已经考虑过解决他和希勒之间的分歧，但是他相信任何尝试都是徒劳的。

“我经常想到这一点。几年前，我知道我要和他在同一个房间里做电视节目，当时我想过要和他谈谈。”

“但他是个固执的人，我也是。所以我不会改变他的想法。”

“说实话，我很惊讶这些在之前没有表现出来，因为我们已经很长时间没有说话了，很遗憾。”

“在他执教纽卡斯尔之前，我们是队友，但那是一个转折点，从那以后我们就不再是队友了。”