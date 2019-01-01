争冠白热化 瓜帅：主动权仍在我们手中

曼城和利物浦的英超冠军争夺战愈演愈烈，在曼城3-1击败水晶宫暂时登顶后，利物浦在稍晚进行的焦点战中2-0击败切尔西，再次以2分优势排名榜首。不过瓜迪奥拉认为，争冠主动权仍在曼城手中。

北京时间4月15日，曼城在周日晚间进行的英超第34轮中3-1击败水晶宫，由于利物浦和切尔西的焦点战在周一凌晨才上演，所以曼城短暂占据积分榜榜首位置。

尽管曼城在此役过后已经取得英超9连胜，但利物浦的势头也十分强劲，两支球队的英超冠军争夺战已趋白热化，瓜迪奥拉在赛后接受采访表达了对曼城球员们的信心。

瓜迪奥拉说道：“我们在12月，1月还有2月都是三天一场比赛，我们为什么不能继续相信这些球员，他们能再次做到呢？”

“我们当然可能输球，我们也并不是不可战胜的，我们有一些弱点。两个赛季，我们拿到了183分，我们还剩5场比赛，因此我为什么会怀疑我的球员们呢？我从不会怀疑他们。”

曼城目前仍在多线作战，除了英超联赛外，他们还有足总杯决赛和欧冠赛场，在此前夺得联赛杯后，曼城依然有望实现“四冠王”，当然瓜迪奥拉会将社区盾也算在内，他们是在冲击“五冠王”。

“在英超，我们都知道实现冠军卫冕的难度非常大，面临的压力也非常大。”

“我认为利物浦会赢下接下来所有的比赛，我们也必须赢下所有的比赛。这些比赛当然会很困难，但主动权在我们手上。”

“我们希望赢下剩下的5场比赛，还有，我们已经拿下了两座冠军了，不是一座。”