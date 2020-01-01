予以鼓励 瓜迪奥拉支持斯通斯入选英格兰国家队

西班牙人希望能给这名后卫一个机会，让他在夏天留在索斯盖特的球队。

曼城主帅瓜迪奥拉暗示，他将给后卫约翰·斯通斯最好的机会以进入2020年欧洲杯的英格兰阵容。

本赛季斯通斯只在不到一半的英超联赛中首发，他努力巩固自己在瓜迪奥拉首发阵容中的地位。

这位25岁的球员去年在三狮军团只出场了两次，接下来的几个月，他将面临一个真正的挑战，让自己加入加雷斯·索斯盖特的计划。

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然而瓜迪奥拉希望斯通斯能给他留下深刻的印象，他鼓励这位英格兰后卫全力以赴。

“这是我的问题。我是一个人，他们受苦的时候我也受苦。”当被问及斯通斯在2020年欧洲杯上为英格兰踢球的前景时，瓜迪奥拉说：“我想让约翰加入国家队。我对他的感情一如既往。”

“我必须做出决定，而且要诚实。当我选择埃里克·加西亚（在斯通斯之前）的时候，这并不容易，但是他踢得很好，值得一个机会。这不是一个特定的原因（他不经常上场）。

“不仅是约翰，所有的球员都可以入选国家队。他们必须在这里发挥出最好的水平。”

瓜迪奥拉在周日英超联赛对阵西汉姆的比赛前发表了讲话，他还抨击了比赛中门将在点球时提前移动的判罚不一致性。

瓜迪奥拉说；“在欧洲冠军联赛中，如果他们提前离开门线，那是不允许的。但这里有一条新规定。在这里，守门员可以向前进，作出扑救不会被判无效。”

“在一个国家是一种方式，在另一个国家是不同的。我没有参加会议，但是人们告诉欧洲的人规则和这里是不一样的。这里的规则对每个人都一样。”

“令人困惑的是为什么一场比赛是手球，而另一场比赛不是。”

“我们相信VAR会有所帮助，因为机器可以纠错。当然，是人在使用机器。”