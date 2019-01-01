了如指掌 费迪南德：鲁尼的终极目标是执教曼联

根据里奥·费迪南德的说法，即将上任的德比郡球员兼教练韦恩·鲁尼的最终目标是成为曼联主帅。

在周二同意离开大联盟后，鲁尼将在明年1月离开华盛顿特区联队，开始他执教德比郡的第一步。

但是前曼联队友费迪南德相信鲁尼的目标不只是他在普莱德公园的角色。

鲁尼是曼联历史上进球最多的球员，在559场比赛中打进253球。

费迪南德也看到了鲁尼未来接替索尔斯克亚的计划，这与他的前英格兰队友，前德比郡主帅兰帕德的想法一致，后者最近在切尔西得到了一个很大的机会。

费迪南德对几家英国报纸表示:“他的终极目标100%是执教曼联。这是一个事实。如果他跟你说的不一样，那他就是在说谎。他会想这么做的。只有时间才能告诉我们，他是否能够做到这一点。很多事情都需要时机才能实现。弗兰克出现在了正确的时间、正确的地点。韦恩能做到吗?我们拭目以待。”

费迪南德相信鲁尼有合适的管理气质，他补充道:“他不害怕分享他的观点，这是一件好事。有时很难读懂他，我认为这对一个主帅来说也是件好事。我认为他对今天的球员有很好的了解。他的年龄。他仍然和年轻一代有联系。他会说这种语言。现在有很多主教练与下一代有些脱节。现在太不一样了。”