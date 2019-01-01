买断条款激活无望 托比决定留在热刺

托比·阿尔德韦雷尔德透露他将在托特纳姆热刺开始他的新赛季——他2500万英镑的买断条款将在本周到期。

这位30岁的中后卫不希望在最后一刻离开白鹿巷，他似乎肯定会在明年夏天成为自由球员之前度过他的最后一个赛季。

阿尔德韦雷尔德的离队条款将于周四到期，这一天热刺将在上海举行的国际冠军杯上迎战曼联，距离新赛季的英超联赛还有两周时间。

意甲球队罗马被认为是唯一一家对这位比利时国脚的转会有强烈兴趣的俱乐部，但是他们知道明年将不需要支付任何费用。

在季前赛首场比赛中，热刺在最后时刻戏剧性地以3-2击败了尤文图斯，给了希望他留下的球迷们巨大的鼓舞。

当被问及他是否相信这一条款会被触发时，这位后卫说:“这是可能的，但我的注意力集中在热刺身上，在我的脑海中，我将在这个赛季为热刺效力。这是我的焦点。在足球界，一切都可以很快，但我所做的就是专注于热刺，为赛季的开始做好准备。”

主教练毛里西奥·波切蒂诺在对阵尤文图斯的比赛中任命阿尔德韦雷尔德为队长，这再次表明他将在8月10日对阵阿斯顿维拉的首场比赛中继续留在热刺。

“我想教练知道我对俱乐部和球队的忠诚，但在足球中你永远不会知道。”他说：“我在对阵尤文图斯的比赛中担任队长，这表明主教练信任我，我的态度是正确的。我努力完成我需要做的工作——我很开心，仅此而已。这并不难，因为从第一天开始我就做我需要做的。我认为这就是主教练希望我们踢球的方式——为球队奉献一切，努力工作，就是这样。我在这里，我努力工作，做需要做的事情，这很艰难，因为季前赛很艰难。但是，我在每个俱乐部都尽了我最大的努力，从第一天起，我就尽了最大的努力。”