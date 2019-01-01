买断塞巴洛斯？埃梅里：现在还不是谈这个的时候

枪手租借了这名西班牙国脚租借了一个赛季，但是已经有传言说他们正在寻求一份永久合同。

埃梅里回避了关于阿森纳有意以3000万英镑(3900万美元)签下塞巴洛斯的报道，枪手老板声称现在讨论一份潜在的协议“还为时过早”。

这位西班牙国脚在夏天以租借的方式来到了酋长球场，因为在皇家马德里被认为是多余的，这位23岁的球员很乐意在英格兰接受新的挑战。

他在北伦敦的一个美好的开始得到了许多人对他永久转会的呼声，人们甚至还质疑埃莫里在0-1输给谢菲尔德联队的比赛中让塞巴洛斯坐冷板凳的决定。

这位阿森纳主帅意识到了外界的猜测，认为他希望自己的同胞能够长期留在阿森纳，但他表示目前并没有关注这个问题。

在周四对阵吉马良斯之前被问及这个转会传闻时，埃梅里说:“我认为现在说这个还为时过早。塞巴洛斯在这里踢得很好，他经常上场。”

“当然我知道他有很大的潜力，我认为这仅仅是个开始。”

“但是，所有的球员都需要时间来适应英超联赛。他在这个过程中，我真的想要加快进程。”

“我们正试图用我们想要的方式来体现我们的能量和热情。”

“他踢了一些不错的比赛，有时对他来说并不容易。但我认为这很正常。”

“但我认为现在说我们想把他纳入麾下还为时过早。”

“现在只是10月份，还有很长的路要走。”

“我所期望的塞巴洛斯的最终目标是他能给我们带来他所有的潜力，帮助我们以更积极的表现来实现我们全队的目标。我们非常乐意依靠他。”

塞巴洛斯代表阿森纳参加了12场比赛。

他在2019- 2020年的早期比赛中被认为是枪手中场卡索拉的合适继任者。

自那以后，埃梅里的球队出现了一些奇怪的下滑，但无论是一个有天赋的人，还是一支怀有重返英超前四雄心的球队，都有很大的潜力可以挖掘。