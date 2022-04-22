买家注意！哈兰德的伤病是否应该让曼城担忧？

似乎连哈兰德都对围绕他的未来的不断猜测感到厌倦了。

在最近一次国际比赛日期间，他向挪威教练索尔巴肯请求免除媒体职责。

"他向我解释了原因，"索尔巴肯告诉记者。"他以一种很好的方式向我解释，而且是一种非常有说服力的方式告诉我他需要被免除媒体职责。”

"我认为我没有理由不尊重这一点。当我们在6月见面时，哈兰德将坐在这里回答你们的问题。然后这个故事就会结束。"

这个转会大戏实际上早在夏天之前就应该结束了，曼城很快就会确认哈兰德在今夏转会加盟。

这对每个参与者来说都是一种解脱。

在过去错过了一些高价转会目标后，曼城将为获得世界足坛最激动人心的青年才俊之一而欣喜若狂；这是一个潜在的一代天才。

事实上，目前俱乐部的球迷不可能不为瓜迪奥拉在一支已经充满创造性的进攻人才的球队中增加一名高产中锋的前景而感到兴奋。

多特蒙德也会很高兴看到，自从两年多前哈兰德从萨尔茨堡红牛加盟以来，围绕着他的转会议论已经消失了。

当然，他们很想留住哈兰德，并在未来10年里围绕他建立一支球队，但这是不可能的。

他们从一开始就知道拉伊奥拉对球员有一个非常具体的职业规划，而多特只是其生涯的一个垫脚石而已。

多特蒙德对于同意让他在2022年夏天以7500万欧元的价格离开从来没有意见。

他们所要求的是转会要尽快敲定，并以最小的代价，这就是为什么他们为整个事件的结束设定了一个期限。

"我们希望尽快做出决定，"多特蒙德体育总监塞巴斯蒂安-凯尔告诉德国天空体育。

"我们正在进行谈判，但现在没有什么可说的了。我不想开启一些关于哈兰德的新话题。我们有一个非常好的、信任的关系。”

"但越早有决定就越好。而且我希望这个决定将是及时到来的。"

哈兰德也会如此希望，因为对他身体状况的怀疑导致了对他市场价值的怀疑。

显然，在目前的经济环境下，7500万欧元引进一个21岁的年轻人并不是一个大数目，他在萨尔茨堡爆发后打破了一个又一个的欧冠纪录，并在为多特蒙德出场的85场比赛中打进了惊人的82球。

事实上，对于一个潜在的一代天才来说，这笔转会费看起来是很便宜的。

然而，如果考虑到他的工资要求（每年5000万欧元）和经纪人费用（可能高达7000万欧元），任何关于哈兰德的交易的真正成本都会比7500万欧元高得多。

这就是为什么，正如够力足球本周早些时候披露的那样，皇家马德里不再完全相信签下哈兰德的好处。

首先，他们不想冒着让一个年轻球员的工资破坏更衣室稳定的风险。

其次，皇马对哈兰德本赛季所受的一些小伤感到担忧。

请记住，这是一个近年来被超级明星的伤病问题所严重伤害的俱乐部，典型的例子有贝尔和阿扎尔。

皇马主席弗洛伦蒂诺-佩雷斯，尽管他喜欢在转会市场上发表宏伟的声明，但他并不想为另一个可能在医务室的时间多过在球场上的球员倾家荡产。

当然，在这个阶段，必须强调的是，没有任何迹象表明哈兰德后续会受到伤病的困扰。

然而，考虑到所涉及的资金，皇马的担忧是合理的，这不仅是因为哈兰德本赛季的伤病问题，而且还因为在多特蒙德处理和讨论这些问题的方式。

有一点应该直接指出的是，哈兰德本赛季的伤病问题在多特蒙德队中几乎不是反常现象。

本赛季的多特蒙德被伤病摧毁了，这有助于解释为什么他们在德甲联赛中落后拜仁慕尼黑9分，并且未能从欧冠小组赛中突围，随后还被流浪者淘汰出欧联。

更重要的是，他们的球员遭遇了异常多的肌肉问题，尽管俱乐部已经研究了这个现象，希望能找到一个解释，但他们看不出任何规律。

多特蒙德坚持认为，每一次受伤都必须单独看待，以个案为基础。

在哈兰德的案例中，他已经三次因肌肉问题缺席，总共错过了10场比赛。

他还在国家队遭遇脚踝受伤，在3月29日挪威9-0击溃亚美尼亚的比赛中，他在半场时被迫下场。

自从回到俱乐部后，哈兰德没有错过一秒钟的比赛时间，在本月与莱比锡、斯图加特和沃尔夫斯堡的德甲联赛中都打满了90分钟。他甚至在6-1击溃沃尔夫斯堡的比赛中结束了5场比赛的进球荒。

然而，罗泽上周在透露哈兰德可能不得不服用止痛药来参加对沃尔夫斯堡的比赛时引起了人们的注意。

他对记者说道："哈兰德仍然有痛感，我收到了一张他在对阵亚美尼亚时脚踝受伤的照片，他的脚与腿呈90度角，这意味着那里一定有什么东西断了。”

"哈兰德非常专业地尝试处理肿胀问题，并在下一场比赛前把问题处理好。”

"但他可能会在比赛前吃一点药片。然后，应该就没事了。"

罗斯的评论在多特蒙德内部并不受欢迎，凯尔称这"有点不幸"，同时坚称俱乐部在哈兰德的健康方面已经采取了一切可能的预防措施。

他解释道："哈兰德总是想上场，而医疗团队总是试图与他一起做出正确的决定。"

不过，脚踝问题的确切性质仍然不清楚，而且，罗泽对这个问题的看法也只是增加了困惑，教练似乎透露，哈兰德拒绝接受核磁共振扫描。

"你和球员一起研究如何处理受伤，是否做X光检查，"他解释道。

"如果他不愿意，我们不可能把球员放进管子里（指封闭式核磁共振扫描机）。"

罗泽周四尝试澄清自己的言论，他认为这些话被夸大了，不过他也没有真正否认哈兰德拒绝接受核磁共振检查。

他说道："如果有人想把这件事说得比实际情况更严重，那么我们今后必须对伤病更加谨慎。"

"我希望我们都能负责任地处理这样的事情，不要把它变成不必要的故事。"

不过，这已经太晚了，德国报纸WAZ声称，哈兰德不愿意向公众披露自己脚踝伤势的确切性质，这可能与担心危及他的夏季转会有关。

在这个阶段，这似乎是非常不可能的，他的转会预计将在本月底前完成。

不过在那之前，预计哈兰德将继续保持相对低调，尤其是本周末多特蒙德将面临与拜仁的德甲大战。

事实上，值得记住的是，在上个月在挪威被免除媒体职责后，哈兰德除了在推特上发表简短声明解释自己的立场外，没有做任何其他事情。

他写道："几年前，一位农民给了我一个建议：让你的脚来说话，其他一切都会好起来。”

"我说好吧，然后就走了。"

当然，他也是对的。他基本上发现自己处于一个为期两年的转会大戏的中心，一举一动都受到关注。

但是，虽然本赛季围绕着哈兰德的伤病问题的不确定性是可以理解的，但只要他继续在球场上用进球发表声明，他就真的没有必要在球场外发表任何声明。