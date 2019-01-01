买家望而却步 曼联为罗霍标出高价

马科斯·罗霍看到他今夏离开曼联的努力遇到了一个主要的绊脚石，因为有人说俱乐部给他开出了很高的价码。

这名阿根廷后卫在老特拉福德的出场顺位已经下滑了很长一段时间，去年夏天差点就离开了，在戴利·布林德转会到阿贾克斯之前，当时的主教练穆里尼奥要求他留下。

然而，在饱受伤病困扰的2018/19赛季，罗霍只在英超比赛中出场211分钟，在所有比赛中只首发了两场，他的排名落后于维克托·林德洛夫、克里斯·斯莫林、菲尔·琼斯和埃里克·拜利。

据说曼联与莱斯特城的哈利·马奎尔的交易越来越接近，俱乐部希望再次出售罗霍。

然而，据《每日纪事报》的报道，曼联已经告诉有兴趣的球队，他们需要用2500万英镑买下这名29岁的后卫——这一估价似乎让其他球队望而却步。

报道称，由于多家中超俱乐部对这名前葡萄牙体育球员感兴趣，曼联对他开出了如此高的转会费，这些俱乐部已经表示愿意为这名阿根廷国脚提供资金。

但是罗霍并不想转会到远东，有报道表明阿根廷人更愿意在这个夏天留在英超，有报道称埃弗顿和狼队也在关注他的转会。

罗霍与曼联的合同还有两年才到期，而且远东俱乐部也对他很感兴趣，据说曼联决定坚持自己的估值。

据说索尔斯克亚希望上赛季被租借到阿斯顿维拉的图安泽贝在这个夏天有机会证明自己，并取代罗霍的位置。