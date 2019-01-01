买不了吃亏买不了上当 内维尔敦促红魔买比利时红人

加里内维尔认为约里·蒂勒芒斯应该在阿森纳和曼联的夏季购物清单上名列前茅。

比利时中场约里·蒂勒芒斯本赛季被租借到莱斯特城。这位21岁的球员在对阵枪手的比赛中再次表现出色，他帮助球队3-0大胜对手，而摩纳哥在赛季结束后也将听取报价。

莱斯特城本来希望买断他，但他的高水平表现可能会让他们失望。

加里·内维尔显然认为阿森纳和曼联应该让他成为他们的球员，热刺也应该受到诱惑。内维尔说:“对于蒂勒芒斯，我认为莱斯特城的问题在于前六名球队的中场兜需要加强。他今年21岁，据说可以用4000万英镑买到。他在英超证明了自己，在莱斯特就像是彩排一样。莱斯特城很难留住他，因为其他俱乐部可能想要他。”

莱斯特城主帅布伦丹·罗杰斯可能会打一场必败之仗来留住他。当被问及莱斯特城是否会永久签下蒂勒芒斯时，他说:“我不确定。我认为两家俱乐部之间会有对话。很明显，他是我们愿意合作的球员，但我不能在这方面再多说什么了。我能理解球迷们喜欢看到这样的年轻球员，我相信俱乐部会尽一切可能把他引进来。”

他补充道：“他领工资做的就是创造机会和得分，他做得很好。这是来自麦迪逊的精彩传中，球员们渴望进球，这很重要，在一场非常非常接近的比赛中，这也是一个重大的进球。自从他来到这里，他表现出了极高的效率，就他的年龄来说，他在比赛中已经非常成熟，我为他感到高兴。”